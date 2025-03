«Hay que sacar a la calle más bicicletas privadas»

- ¿Hay suficientes taxis en Bilbao?

- Hay quejas, pero el número de licencias por habitante es más alto que en la mayoría de las ... ciudades. Aun así, vamos a tomar algunas medidas para dar un mejor servicio.

- ¿Por ejemplo?

- Ya hemos subastado las primeras cinco licencias que estaban inactivas. Y también hemos detectado que algunos taxistas tenían un segundo empleo, cuestión que no permite la ley. Les vamos a abrir expediente para que esa licencia funcione las horas que debe.

- ¿Y la nueva app?

- Estará lista el mes que viene. Marcará lo que va a tardar en venir a buscarte el taxi, la duración del trayecto y el precio máximo.

- ¿Qué más?

- Vamos a adelantar el inicio de la jornada de las doce de la noche a las diez para que el taxista tenga más facilidades y pueda conciliar mejor. Y permitiremos que más profesionales puedan trabajar los fines de semanas de siete de la tarde a siete de la mañana. Y vamos a establecer un cuadro de sanciones para los comportamientos indebidos de los usuarios: gente que se marcha sin pagar por la noche o que vomita en el taxi. Eso vamos a sancionarlo.

- ¿Satisfecho con cómo está quedando el puente de Deusto con el nuevo bidegorri? Hay un zigzag que...

- Estamos haciendo algunas mejoras en la obra pero sí, estamos satisfechos. No habrá ningún problema.

- ¿Su apuesta por la bicicleta va acompasada con el compromiso de la ciudadanía?

- ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? La gente no la usa porque no hay infraestructuras o no hacemos infraestructuras porque la gente no la usa. Personalmente creo que todavía hay que darle mayor impulso. Por eso ahora vamos a intentar conectar los barrios con bidegorris segregados. Tenemos que sacar más bicicletas privadas a la calle y que la gente esté más concienciada.