¿Qué sabes de Metro Bilbao? Doce divertidas preguntas para que te pongas a prueba

El suburbano cumple hoy 30 años con cifras de pasajeros récord y una aceptación inigualable por parte de los vizcaínos

E. C.

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:32

Metro Bilbao cumple hoy 30 años con cifras de pasajeros récord y una aceptación inigualable por parte de los vizcaínos. Sucedió a las 11 horas, del día 11, del mes 11 de 1995. El maquinista Miguel Díaz encendía los faros de una unidad que echaba a rodar en la plaza Moyua. Con motivo de esta efeméride os proponemos un divertido juego para saber cuánto conocéis sobre este medio de transporte que ya forma parte de nuestras vidas.

