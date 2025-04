Ruido, peleas y lo último, un incendio esta madrugada: los incidentes de un grupo de 'sin techo' junto a una iglesia de Santutxu

Vecinos de la calle Fika, en el barrio bilbaíno de Santutxu, denuncian que desde hace casi dos años varios 'sin techo' se han asentado bajo ... las escaleras de la iglesia de San Francisquito generando molestias por «suciedad, ruido y altercados». El último se produjo esta misma madrugada, cuando, por causas que aún se desconocen, se declaró un incendio en este espacio. Fue un residente quien llamó al 112 para alertar del fuego, que se inició a las 2.30 horas. En el momento en el que llegaron los bomberos no había nadie en el interior de la «chabola», pero sí, apuntan desde el Ayuntamiento, «mucha llama por acumulación de enseres».

«Vivimos con miedo», reconocen varias vecinas. Según relatan, los problemas empezaron hace ya más de dos años. Un joven se instaló en el hueco de las escaleras que dan a un parking y a un portal que también pertenece a la iglesia de San Francisquito. Un terreno que es propiedad del Obispado. «A veces pasa temporadas en las que está tranquilo, pero luego vuelve a las andadas», explican. «Sobre todo, porque se ha juntado con personas conflictivas». El conocido como «efecto llamada». «Ponen la música alta, hacen parrilladas cuando ya se les ha dicho que no pueden... Incluso se han peleado entre ellos», enumeran. Han sido multitud ya, lamentan, las intervenciones de Policía Municipal y Ertzaintza. «¡Y ahora un incendio! Sabíamos que iba a pasar. Y menos mal que lo ha visto un vecino y avisar, porque si no... Allí aparcan coches y hay viviendas al lado», critican.

Los residentes de Fika -este espacio se ubica en el número 70 de la calle- agradecen la labor de contención llevaba a cabo por la Policía Municipal. «Si no es por ellos...». Han denunciado la situación ante el Ayuntamiento, pero la respuesta es siempre la misma: «Es terreno de la iglesia». «Vigilan, se presentan siempre que hay un problema... Pero nos dicen que no pueden hacer nada. Está claro que esas personas siguen ahí porque la iglesia no quiere hacer nada«, censuran. »Ahora está todo quemado, no sabemos dónde habrán ido... Veremos a ver cuando vuelvan«.

El precedente de la tienda de campaña

No es la primera vez que vecinos de esta calle de Santutxu sufren una situación parecida a la de ahora. En 2021, otro grupo de 'sin techo' se asentó en los soportales de la misma iglesia. Empezaron dos y luego aumentaron a seis. Dormían en colchones y en una tienda de campaña. «A parte de un problema de incivismo e insalubridad, se está convirtiendo también en uno de inseguridad. No se les puede decir nada», denunciaron. Se da la circunstancia de que junto a la iglesia se ubica el colegio Berrio-Otxoa.

La Policía Municipal también tuvo que actuar en numerosas ocasiones. Incluso llegó a indicarles que no podían estar ahí. Se iban, pero luego volvían. Desde el Consistorio aseguraron entonces tener las manos atadas porque las personas allí acampadas no querían ir a un albergue. Los vecinos contactaron también con el Obispado, que les aseguró estar intentado buscarles una nueva ubicación. Fotografías del asentamiento colgadas en las redes sociales generaron contraversia en el barrio. Finalmente, estas personas se marcharon. Pero el problema se ha trasladado solo a unos pocos metros.