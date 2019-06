¿Puedo denunciar a mi vecino porque da portazos o ladra su perro? Repasamos las ordenanzas para fijar los límites de ruido que se pueden soportar en casa BRUNO VERGARA Lunes, 17 junio 2019, 12:35

Lo que para él era su pasión, para los de al lado adquirió forma de martirio. Un joven vizcaíno aficionado a la música tenía por costumbre tocar dos días a la semana en su casa. Lo hacía sobre las ocho de la tarde, 45 minutos aproximadamente. Pero debía ser tal el volumen que los vecinos se quejaron. Le denunciaron y hubo un juicio. El músico fue condenado a pagar 6.000 euros.

Esta sentencia da pie a abrir un viejo debate. ¿Qué ruidos molestan con razón a los vecinos? Música, fiestas, uso de electrodomésticos a deshoras, obras... En el País Vasco existe una normativa que regula todo esto, aunque hay muchas localidades que tienen sus propias ordenanzas municipales. Estas fijan el tope máximo de decibelios, es decir, ponen coto a la falsa creencia de que durante el día se puede meter el ruido que se quiera. ¿Quién no ha tenido un vecino que pone sus canciones preferidas a todo volumen a la hora de la siesta? Y encima pensamos que no nos queda más remedio que tragar. «Es de día, puedo hacerlo», se justifica siempre. Pero no, no puede.

Según reza en algunas ordenanzas, el límite máximo permitido durante el día es de 40 decibelios, lo que equivale a una conversación normal, mientras que por la noche no debe superar los 30, lo que sería hablar en voz baja. Esos niveles dependerán siempre del ruido de fondo, es decir, la diferencia entre el sonido ambiente y el impacto acústico de la acción concreta. Y es que deben considerarse los decibelios transmitidos a la casa vecina. «Ahí se debe juzgar si hay una molestia», sostiene Alfonso Terceño Ruíz, abogado especialista en ruidos.

Sin embargo, esos números son solo una guía, ya que las relaciones de vecindad se escapan a las normativas. «La relación entre vecinos se rigen por el Derecho Civil. Esos límites son una referencia para marcar unos topes», afirma el letrado. Canciones, balones botando, golpes contra una pared... El sonido generado por cada una de estas acciones es diferente. Por su intensidad, su continuidad y por su habitualidad. Es decir, una melodía dura unos minutos, por lo que el límite máximo durante el día -de 8.00 a 22.00 horas, siempre en función de la normativa de cada lugar- es de hasta 40 decibelios. Sin embargo, para un portazo, por ejemplo, lo permitido se eleva a 45 decibelios. Ese sonido se denomina de impacto. Ahora bien, de noche, como es normal, el tope permitido baja a 30db y 35db si dura uno o dos segundos. Hasta ahí la teoría, pero ¿cuándo es un incordio? «Si un día te pones con la música a tope o das muchos portazos de noche no sería suficiente. Tiene que haber una habitualidad», explica Terceño. El joven del instrumento es un claro ejemplo, ya que tocaba dos días por semana.

Electrodomésticos ¿Puedo poner la lavadora por la noche?

El tope de ruido que puede generar este electrodoméstico en horario nocturno es de 30 decibelios. Y el sonido no debe medirse en el origen, si no en la vivienda afectada. Pero, ¿puede considerarse una molestia aunque no supere este límite? Sí. Un ejemplo puede ser una casa silenciosa, donde el ruido ambiente es de 18 decibelios. Si el sonido de la lavadora que llega a este hogar supera en 5 o 6 decibelios el que hay en ese entorno, podría considerarse una molestia. Es decir, que con 23db puede convertirse en una incomodidad para los vecinos.

Conciertos Música en la plaza

¿Y qué ocurre con los conciertos en la calle? Pues sucede que los organizadores deben tener un permiso especial para música en directo en el exterior. En esa autorización se detallan los decibelios máximos admisibles y el horario del espectáculo. El abogado Terceño asegura que en alguna ocasión esas licencias han sido impugnadas por lo Contencioso Administrativo «y se han ganado». Y eso es porque «les han dado un límite de decibelios superior al que marca la normativa acústica. Y eso no se puede hacer». Pero, ¿qué ocurre en esos lugares donde hay actuaciones? El Arenal de Bilbao o la Herriko Plaza de Barakaldo son dos ejemplos donde se realizan muchos eventos con música en directo a lo largo del año. Los vecinos de estos dos enclaves «soportan» estas actividades como «si fuera un castigo para ellos», sostiene el letrado.

De hecho, en España hay sentencias que han supuesto un auténtico varapalo para los ayuntamientos al impugnarles y anularles las licencias. Un ejemplo es lo que le ocurrió al consistorio de Vilanova i La Geltrú, que emitió una licencia para el festival Nowa Reggae durante dos días de julio. La música emitida superaba los límites permitidos y una pareja demandó al Ayuntamiento. El juzgado Contencioso-Adminsitrativo número 14 de Barcelona declaró responsable al Consistorio y obligó a indemnizar a la pareja con 3.000 euros. Otro ejemplo es el de los vecinos del Valle de Aranguren, en Navarra. Llevaban cinco años poniendo reclamaciones por la música durante las fiestas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra obligó al Ayuntamiento a cambiar de emplazamiento una carpa y colocarla a una distancia mayor de ese bloque de viviendas de donde provenían las quejas.

Construcción Obras en la calle

En el ámbito de la construcción, otra fuente habitual de ruidos, existe una normativa sectorial especial donde se especifica tanto la maquinaria como el nivel máximo del ruido que generan. «Las obras en las calles son más peliagudas», explica el abogado Terceño. Un generador debe tener una ficha técnica donde indica el ruido que provoca. «Pero no en las viviendas, sino en la fuente u origen que emite el sonido, en este caso el generador», aclara este letrado.

Animales ¿Cuándo me puedo quejar por los ladridos del perro?

También existen quejas por los ruidos que provocan los animales domésticos. Por ejemplo, los ladridos de un perro. En este aspecto, también se aplica la misma normativa que en el ámbito del hogar. Es decir, si un can ladra de forma recurrente y causa una molestia a los vecinos, estos podrían denunciarlo.

El ruido es una constante en nuestras vidas. Vivimos, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de ello, bajo un impacto acústico superior al recomendable. El silencio constante es imposible, aunque estemos en una isla desierta. Pájaros, olas... son sonidos que no nos perturban. En problema viene cuando estamos en casa, queremos estar tranquilos y no nos dejan.