Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle Conductores habían llamado porque el individuo estaba intentado romper un semáforo y pegando patadas a los coches

Ainhoa de las Heras Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:26

Un agente de la Policía Municipal de Barakaldo sufrió la fractura de un dedo y tiene que ser sometido a una intervención para reconstruírselo, y otros dos compañeros terminaron también en la mutua cuando detenían a un individuo reincidente durante la tarde del pasado viernes, según ha podido saber este periódico.

El suceso se produjo sobre las cinco y media de la tarde en la zona de los semáforos que se encuentran en la salida de Barakaldo por el BEC, debajo del puente de Rontegi. La Policía local recibió el aviso de varios conductores, que indicaban que un individuo de los que se colocan en este punto ofreciéndose a limpiar las lunas de los turismos, estaba intentando romper la señal y pegando patadas a los coches.

Cuando llegaron las patrullas, el sujeto se puso agresivo y reaccionó de forma violenta contra los agentes municipales. Uno de ellos sufrió la fractura de un dedo, otra, una luxación, y un tercero también resultó contusionado. Los tres tuvieron que acudir a la mutua, el primero de ellos con las lesiones más graves por rotura de una falange.

El hombre fue detenido por los delito de atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Pasó la noche en el calabozo hasta que, ayer por la mañana, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad hasta que se celebre el juicio.

Precedente

Se da la circunstancia de que este mismo individuo ya protagonizó otro altercado el pasado martes, hace menos de una semana en la localidad fabril. Comunicantes alertaron a la Policía Municipal de que dos individuos estaban lanzando botellas contra la gente en las proximidades de las calles Nafarroa y Castilla-León, en el barrio baracaldés de Rontegi. Cuando llegaron los policías, sólo localizaron a uno de ellos, el mismo que el viernes atacó a los policías.

El hombre asestó un golpe a uno de los patrulleros que acababan de llegar y sus compañeros trataron de reducirle. Entre cinco agentes lograron introducirle en el vehículo policial para llevarle arrestado hasta la comisaría. Este mismo individuo ha protagonizado otros incidentes por increpar a los automovilistas que no le dan dinero por que les limpie los cristales del coche.