El robo con violencia de una cadena de oro deja tres heridos leves y un detenido en Bilbao

Tres hombres forcejearon con el ladrón, un joven de 20 años, que dio un golpe en el pecho a uno de ellos para sustraerle este accesorio

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:50

El robo con violencia de una cadena de oro ha dejado tres heridos leves y un detenido en Bilbao. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza arrestaron este sábado por la tarde en el barrio de San Francisco a un joven de 20 años por sustraer esta joya a través de la técnica del tirón.

La persona que portaba la cadena de oro transitaba por la calle de esta zona de la capital vizcaína. Sobre las siete y media de la tarde, se vio sorprendida por un individuo que le asestó un golpe en el pecho para quitarle el accesorio, muy goloso para los amigos de lo ajeno por el valor del oro en el mercado.

Según explicó a los agentes, la víctima logró retener al ladrón con la ayuda de dos amigos. Se produjo un forcejo con el detenido, ya que trató de escaparse de forma violenta, lo que causó lesiones leves a las tres personas.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a los tres hombres tratando de retener al autor del robo, que será puesto a disposición judicial cuando finalicen las diligencias policiales pertinentes. Fuentes de la Policía autonómica han revelado que la cadena fue recuperada, pero no el crucifijo que colgaba de ella.

