Un robo ficticio en el Itsasmuseum pone a prueba a alumnos vascos

Diez estudiantes de secundaria investigan la desaparición del Libro de Ordenanzas en una actividad organizada por la Ertzaintza y el Departamento de Educación para acercar la ciencia a las aulas

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:24

El robo ocurrido ayer en el Louvre no ha sido el único en los últimos días. Algo parecido ha sucedido mucho más cerca: en el ... Itsasmuseum. El museo bilbaíno ha amanecido con un aviso de sustracción del histórico Libro de Ordenanzas, una de las piezas más valiosas de su colección permanente. Así comienza el caso ficticio que están investigando diez alumnos de secundaria de distintos centros de Euskadi. Por un día, estos estudiantes se han puesto en la piel de los especialistas de la Policía Científica de la Ertzaintza. Enfundados en un EPI, con guantes y calzas para no contaminar la escena, han pasado la mañana del lunes peinando el museo y sus alrededores en busca de pistas que les ayuden a esclarecer este peculiar robo.

