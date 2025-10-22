El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mohamed Dieng, vecino de Erandio de origen senegalés, junto a la frutería Pino.

Mohamed Dieng, vecino de Erandio de origen senegalés, junto a la frutería Pino.

«Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»

Erandio recauda fondos para echar una mano a Mohamed, un residente de origen senegalés que tras sacar dinero en el banco para viajar a su país, se lo sustrajeron mientras compraba en una tienda

María de Maintenant

María de Maintenant

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59

Comenta

La solidaridad no tiene fronteras. Y es precisamente lo que han demostrado vecinos y comerciantes de Erandio este mes de octubre. La localidad vizcaína se ... ha volcado con Mohamed Dieng, un vecino de 45 años de origen senegalés al que han robado 3.500 euros, «todos sus ahorros de tres años de trabajo». Los hechos ocurrieron el 9 de octubre en un «periodo muy corto de tiempo». Mohamed fue al banco a sacar dinero con el objetivo de viajar a su país, ver a su familia y ayudarla. Introdujo la cantidad en un sobre y lo guardó en su mochila. Después, acudió a la frutería Pino, comercio en el que compra habitualmente. Según cuenta Endika Haro, trabajador del negocio, «dos mujeres» entraron y le robaron la cantidad sin que él se diera cuenta. Al principio pensaba que quizás lo había perdido, pero a través de las cámaras pudieron comprobar que le habían sustraído el sobre de la mochila.

