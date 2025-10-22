«Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»

La solidaridad no tiene fronteras. Y es precisamente lo que han demostrado vecinos y comerciantes de Erandio este mes de octubre. La localidad vizcaína se ... ha volcado con Mohamed Dieng, un vecino de 45 años de origen senegalés al que han robado 3.500 euros, «todos sus ahorros de tres años de trabajo». Los hechos ocurrieron el 9 de octubre en un «periodo muy corto de tiempo». Mohamed fue al banco a sacar dinero con el objetivo de viajar a su país, ver a su familia y ayudarla. Introdujo la cantidad en un sobre y lo guardó en su mochila. Después, acudió a la frutería Pino, comercio en el que compra habitualmente. Según cuenta Endika Haro, trabajador del negocio, «dos mujeres» entraron y le robaron la cantidad sin que él se diera cuenta. Al principio pensaba que quizás lo había perdido, pero a través de las cámaras pudieron comprobar que le habían sustraído el sobre de la mochila.

Después de denunciar lo sucedido ante la Policía, pusieron en marcha un 'crowdfunding' con el objetivo de recolectar la cantidad robada y devolvérsela a Mohamed. Sonia Balboa, propietaria de la frutería e impulsora de la iniciativa, tuvo claro desde el principio que tenía que ayudarle de alguna manera: «Es un tema de humanidad», asegura. «Fueron dos horas súper intensas. Él estaba fatal, acabó ingresado en el hospital porque le había superado la situación. Mi hija, mi marido y yo estuvimos pensando cómo echarle una mano a alguien que había perdido todo porque dos personas lo habían decidido así».

Fue entonces cuando decidieron recaudar fondos y pedir colaboración vecinal a través de un cartel colocado en la frutería. «Esto es un negocio de barrio y la gente del pueblo está súper implicada», cuenta Sonia, que celebra que, gracias al apoyo de la localidad, han recaudado «unos 1.500 euros». «Es buena persona, un hombre súper cariñoso. Nos hemos implicado mucho con él porque aquí no tiene nadie que le ayude. El pueblo ha respondido súper bien. Él está empezando a sonreír, que para mí era lo más importante de todo», añade.

«Siempre estoy buscando trabajo»

Mohamed llegó a Erandio hace ocho años y trabaja en una lavandería en Gallarta con un contrato temporal de un mes. Su horario es de 14.00 a 22.00, pero llega a casa dos horas más tarde porque tiene que coger varios metros y un autobús hasta su destino. «Siempre estoy buscando trabajo. A veces tengo durante dos meses, pero después estoy tres sin trabajo, por ejemplo. No son de larga duración», lamenta. Durante estos días ha vivido momentos «muy difíciles», pero empieza a ver la luz al final del túnel. «La gente de Erandio es muy buena, los vecinos me están ayudando. Había sacado ese dinero para viajar a mi país, ver a mi familia y ayudarla. Tengo tres hijos y mi mujer está esperando otro».

Son muchos los vecinos que están colaborando con la iniciativa. Una de ellas es Arantza Arrutia, farmacéutica de Erandio que no ha dudado en ayudar. «Me parece injustísimo, no hacía más que trabajar y hacer el bien a todo el mundo». Mohamed mantiene la esperanza y se muestra «muy agradecido» con el arrope que ha recibido por parte del municipio. Las personas interesadas en ayudarle pueden realizar su aportación de manera presencial en la frutería Pino de Erandio o de manera online a través de la página de 'crowdfunding' que se ha puesto en marcha.