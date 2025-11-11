El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen ajena a esta información. Luis Ángel Gómez

Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón

El ladrón reincidente,que fue detenido ayer por la Ertzaintza, agarró a la víctima del cuello por la espalda y la tiró al suelo cerca del Guggenheim

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:47

La Ertzaintza ha detenido a un individuo, de origen magrebí y con múltiples antecedentes policiales, acusado de robar por el método del mataleón a ... un turista británico en el entorno del Guggenheim el pasado sábado por la mañana, según ha podido saber este periódico. El caso resulta especialmente sangrante por la vulnerabilidad de la víctima. El hombre, de mediana edad, está enfermo de esclerosis múltiple, por lo que padece evidentes problemas de movilidad, que aprovechó el ladrón para atacarle por la espalda.

