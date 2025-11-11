Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón

La Ertzaintza ha detenido a un individuo, de origen magrebí y con múltiples antecedentes policiales, acusado de robar por el método del mataleón a ... un turista británico en el entorno del Guggenheim el pasado sábado por la mañana, según ha podido saber este periódico. El caso resulta especialmente sangrante por la vulnerabilidad de la víctima. El hombre, de mediana edad, está enfermo de esclerosis múltiple, por lo que padece evidentes problemas de movilidad, que aprovechó el ladrón para atacarle por la espalda.

El visitante, procedente de Londres, había venido a Bilbao para ver el partido del Athletic contra el Oviedo, que se celebró el pasado domingo, a partir de las dos de la tarde en el estadio de San Mamés. Aficionado del club bilbaíno pese a su origen británico, había pedido permiso a su médico para desplazarse hasta la capital vizcaína durante tres días y disfrutar del encuentro.

El asalto se produjo alrededor de las once y media de la mañana del pasado sábado, cuando el hombre se acercaba al museo Guggenheim, principal atractivo turístico de la ciudad. El visitante se agarraba a la barandilla para poder caminar con más seguridad por la pasarela que conecta con el puente de La Salve. El delincuente le seguía por detrás, a corta distancia, esperando a encontrar la mejor oportunidad.

En un momento dado, el ladrón le abordó por la espalda, le agarró por el cuello, hizo una pinza con el brazo y le tiró al suelo. Una vez reducido y semiconsciente, no tuvo dificultad para apoderarse de sus pertenencias, entre otras cosas de las entradas que con tanta ilusión había comprado para ver jugar a los joviblancos en La Catedral.

Conocido carterista

Vigilantes de seguridad del museo avisaron del robo violento a la Ertzaintza. Cuando llegaron los primeros agentes, la víctima se encontraba aturdida y con problemas para respirar. El hombre estaba muy afectado, en parte debido a su enfermedad autoinmune. Tras recibir asistencia médica, acudió a interponer una denuncia a la comisaría de la Policía autonómica en Bilbao.

Desde la Ertzainetxea, sensibilizados con el caso, comunicaron el incidente al club, que facilitó al aficionado unas nuevas entradas para que al menos no se perdiera el partido. Mientras, la Policía autonómica estableció un dispositivo de búsqueda para dar con el presunto autor del robo con violencia, lo que permitió recuperar la cartera con los billetes de avión gracias a la colaboración ciudadana.

Los patrulleros le encontraron finalmente en la mañana de ayer en los alrededores del Guggenheim. Los ertzainas sospechan que había regresado a la zona con la intención de seguir perpetrando robos. Conocido como uno de los carteristas más activos, se dedica especialmente a los hurtos de carteras y teléfonos móviles, que luego vende en el mercado negro.

En el momento del arresto, el sospechoso llevaba la misma ropa que cuando asaltó al turista británico, lo que facilitó su identificación. Fue arrestado por un delito de robo con violencia y trasladado al centro de detención de la comisaría de Bilbao, donde quedó ingresado en los calabozos mientras se completaban las diligencias policiales.

La Ertzaintza detuvo ayer también en el barrio de Deusto a otro ladrón que había arrancado la cadena de oro del cuello a una señora.