«En la Ribera ya entran más turistas que clientes locales»

El turismo (nacional y extranjero) ha alcanzado un peso económico impensable hace años en los negocios bilbaínos. Los viajeros no solo llenan bares y restaurantes, lo que ha llevado a mucho hosteleros a doblar los servicios al acostumbrar a cenar estos antes de las siete y media de la noche. Tras la visita al Guggenheim, muchos viajeros enfilan al Mercado de la Ribera, donde se dejan un dineral, y compran lo mismo en tiendas juveniles que en históricas como Sombreros Gorostiaga como si no hubiese un mañana. El consumo de los visitantes es de tal calibre que en cada vez más establecimientos su gasto supera al de los vizcaínos. En épocas muy concretas, especialmente en los meses estivales, la facturación 'exterior' alcanza el 90%. Todo apunta, además, a que este gasto va a seguir creciendo. «Cada vez recibimos más turistas a costa de perder a los bilbaínos», lamenta Asier Beato, presidente de la Asociación de comerciantes del Mercado de la Ribera.

Emilio Pirla representa la séptima generación de la popular sombrerería de la calle Víctor del Casco Viejo, fundada en 1857. «Para llevar 168 años hay que tener...», desliza el propietario, sin terminar de rematar la frase. Hay que vender «calidad», retoma, y que de repente aparezca en el local la famosa actriz japonesa Ishihara Satomi. Aquella visita cambió el rumbo del negocio. Protagonizó un reportaje televisivo de viajes y, de paso, compró 11 boinas. «Se pasaron 5 horas en la tienda para hacer tres minutos de programa», recuerda, Pero fue la bomba.

«Me vino muy bien porque todos los fans de Satomi vienen ahora a comprar boinas, gorras y sombreros. Y hacen el mismo recorrido que la artista». El impacto de Ishihara, el personaje televisivo más popular de Japón, sigue trayendo cola. Tanto que un negocio que hace una década andaba algo renqueante ahora está más boyante que nunca. Ha dado un estirón espectacular. Emilio, que trabaja codo con codo con la empleada Paula Álvarez desde 1985, se ha visto obligado a sumar dos nuevos trabajadores a plantilla:su hijo, Ander, y su sobrina, Iratxe. «El Guggenheim abrió hace 25 años y entonces el nuestro era un negocio mediano que en dos meses, diciembre y enero, vendía lo de medio año. Pero es que ahora en agosto, cuando la gente no compra las txapelas de Elosegui, el 90% de la facturación nos la hacen los turistas». Chilenos, argentinos, chinos, japoneses, coreanos, taiwaneses...«La mitad de los que nos entran son orientales y nos llevan boinas de todos los colores, tamaños, estilos...».

Ampliar La charcutera Garbiñe Renedo presume de vender «el mejor jamón ibérico». Yonne Iturgaiz

La charcutera Renedo acostumbra a tratar con todo tipo de público. Gente anónima, pero también estrellas como el piloto de F 1 Sebastian Vettel, que dejó hace doce años 175 euros en «el mejor jamón ibérico» del puesto de Garbiñe. Renedo heredó el negocio familiar, que sus padres montaron en 1949. El 60% de la facturación, «e incluso algo más», lo efectúan viajeros. Los lunes, que antaño era un día de 'no venta', desde la apertura del Guggenheim se ha transformado en una jornada «de venta importante». El stand se le llena de turistas. que en muchos casos aparecen con el papel con el que Garbiñe envuelve los productos. Un papel impreso con una fotografía del mercado antiguo que un cliente sueco transformó después en un cuadro. «Tengo un matrimonio japonés que me viene todos los meses de Madrid a comprar jamón ibérico, mi especialidad de toda la vida», recalca.

Entre los clientes foráneos que se acercan a su puesto en busca de jamón «del bueno», pero también salami, bacon casero y lomo de Guijuelo, destacan los franceses, rusos, ingleses y japoneses. «Me vienen de todos los sitios. Nunca había imaginado la potencia que alcanzaría el turismo.Las ventas son terribles», dice.Sin embargo, la charcutera vizcaína, que empezó a trabajar con solo 14 años, tiene claro que es el público local el que la «mantiene y me da de comer». Gran parte de la clientela, añade, se le acerca todas las navidades porque nunca «subo los precios».

Ampliar Asier Beato atiende a un cliente en su puesto de la Ribera. Yvonne Iturgaiz

Beato es el titular del puesto 217 de la Ribera –panadería y pastelería– y ostenta, además, la presidencia de la asociación de comerciantes del mercado, donde trabaja desde hace 11 años. No le sorprende que «algo más del 60%» de la facturación corresponda a turistas, habida cuenta de la desigual trayectoria de visitantes. «Si en 2016 contabilizamos la entrada de 2,32 millones de clientes, en 2024 fue de 2,33, pero la distribución ha cambiado totalmente. Si en diciembre de hace nueve años entraron 283.000 vizcaínos, esta cifra bajó en 2024 a 197.000. Yva a ir a menos», pronostica.

Beato sitúa en el ejercicio posterior a la pandemia la explosión del gasto visitante, que provoca cierta preocupación entre los titulares del mercado. «No tenemos problemas porque se mantiene el mismo número de visitantes, pero al paso que vamos no descarto que empiecen a funcionar puestos de venta de zumos e incluso de souvenirs de cara a los turistas. Cuantos más nos lleguen, más se van a promocionar los productos 'fáciles' pensando en la gente de fuera», advierte. Mientras la clientela local tira a diario de la compra de pan, los visitantes hacen cola en busca de pastas italianas, pasteles vascos y tartas de queso.

Ampliar El Víctor Montes de la Plaza Nueva es uno de los restaurantes favoritos de los turistas. Yvonne Iturgaiz

Félix Parte es uno de los empresarios gastronómicos más potentes de Bilbao. Controla más de una decena de restaurantes, entre los que figuran algunos de los más populares de la villa, con el Víctor Montes a la cabeza.

El local de la Plaza Nueva es uno de los lugares preferidos de los turistas. Así que los números saltan a la vista:si a lo largo del año el consumo se mantiene equilibrado, durante el verano se decanta favorablemente a favor de los viajeros, especialmente en los meses de julio en agosto, cuando el consumo local cae al 30% y 20%, respectivamente.

«Pura lógica», recuerda Parte. «La gente de aquí se va de vacaciones y baja las persianas de sus comercios, mientras que la ciudad se llena de extranjeros. ¿Esta tendencia va a ir a más? «La afluencia de turistas mantiene unos números muy estables en los últimos años y va a seguir a más».

Citees Bidebarrieta es una de las tiendas más divertidas de Bilbao.Vende, sobre todo, sudaderas, camisetas, calcetines, bolígrafos y libretas. Sus prendas se caracterizan por unos diseños «muy fuera de lo común» con alusiones «a juegos de palabras, películas y personajes simpáticos». Aunque en temporada «baja» la tienda se nutre principalmente de vizcaínos, en los periodos vacacionales y estivales las ventas se disparan entre los visitantes. Miriam evita concretar porcentajes, pero insiste en que la tienda se le llena de ciudadanos de Francia, Italia,Alemania, Portugal y México. «La cantidad de turistas que llegan a Bilbao es increíble. Cada vez lo notamos más en las ventas».