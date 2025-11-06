La Ría se vuelve a desbordar este jueves en Zorrozaurre por las mareas vivas

La Ría ha vuelto a desbordarse este jueves en en algunos puntos de Zorrozaurre por las mareas vivas. El aviso amarillo de Euskalmet por riesgo ... marítimo costero activado en la tarde del miércoles se mantendrá hasta el sábado. La Agencia Vasca de Meteorología ha advertido que las mareas serán «muy vivas», por lo que además de los rebases en la primera línea de costa, se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea.

Se trata de zonas como la isla de Zorrozaurre, la ribera de Elorrieta o Erandio, puntos sensibles que pueden sufrir inundaciones por los niveles extremos de marea. Como es habitual, aunque por el momento sin incidentes, coches y autobuses han tenido que sortear importantes acumulaciones de agua en las últimas horas. También se ha visto cómo peatones han tenido que caminar por el muro que separa la Ría de la carretera para no calarse y motoristas que no han podido evitar mojarse.

El aviso amarillo se recuperará así coincidiendo con las horas previstas para la bajamar y la pleamar. Así, ha vuelto a activarse este jueves de 4 a 5 horas y, por la tarde, 16 a 18 horas. El viernes permanecerá activo de 4 a 6 horas. El sábado, permanecerá activo de 17.30 a 20 oras, coincidiendo con la pleamar, que será a las 18.30 horas.

Precipitaciones

Después del viento sur, que ha vuelto a soplar con intensidad, Bizkaia afronta varios días desapacibles, con lluvia y una suave bajada de las temperaturas. El tiempo experimenta un cambio, tal y como avanzan en sus pronósticos Euskalmet y Aemet, debido al paso de varios frentes. Este jueves ha amanecido con algunas rachas fuertes de viento sur, pero por la tarde rolará a oeste, lo que provocará un aumento de la nubosidad y el regreso de las precipitaciones al territorio. Por el momento, se esperan chubascos débiles. La situación empeorará el viernes y todo apunta a que se mantendrá el mal tiempo el sábado. Ya el domingo parece que llegará la calma.