Desborde la ría este jueves en la isla de Zorrozaurre. Luis Calabor

La Ría se vuelve a desbordar este jueves en Zorrozaurre por las mareas vivas

Euskalmet ha activado el aviso amarillo por oleaje y pleamares más altas de lo habitual

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:55

La Ría ha vuelto a desbordarse este jueves en en algunos puntos de Zorrozaurre por las mareas vivas. El aviso amarillo de Euskalmet por riesgo ... marítimo costero activado en la tarde del miércoles se mantendrá hasta el sábado. La Agencia Vasca de Meteorología ha advertido que las mareas serán «muy vivas», por lo que además de los rebases en la primera línea de costa, se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea.

