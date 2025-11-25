El 'rey del huevo de Brasil' se instala en Bizkaia y compra la mayor granja del territorio Un total de 260.000 gallinas viven en la explotación de Gamiz-Fika, que duplicará espacio y aumentará la producción un 30%

Ricardo Faria es un hombre de negocios muy conocido en Brasil. Le apodan el 'rey del huevo' porque sus empresas en el país sudamericano, en Estados Unidos y en España producen la friolera de 13.000 millones de huevos al año. Sólo en Norteamérica, posee 20 millones de gallinas. Faria compró hace unos meses la mayor granja avícola de Euskadi: Larrabe. La explotación se ubica en el pequeño y tranquilo municipio de Gamiz-Fika y fue durante décadas propiedad de una familia de la zona del mismo apellido, antes de pasar recientemente a manos del magnate brasileño.

En sus naves viven 260.000 ponedoras, que producen medio millón de docenas al mes (6 millones de unidades cada 30 días). El 'rey del huevo' quiere ahora ampliar ese rendimiento en un 30% para lo que necesita hacer crecer la instalación al doble de metros cuadrados construidos de lo que tiene autorizado.

Larrabe Oiolotegia es una marca reconocida para muchos vizcaínos. Su producción se comercializa en dos grandes cadenas de distribución: Eroski y BM. La explotación está ubicada dentro de una finca de 57.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a tres veces lo que ocupa el estadio de San Mamés. El complejo avícola se localiza en un valle situado a los pies del monte Gaztelumendi. Es un enclave idílico, aislado de núcleos urbanos (el más cercano queda a más de un kilómetro de distancia) y rodeado de naturaleza. Las construcciones, con paneles solares en sus cubiertas, son perfectamente identificables desde los búnkeres del Cinturón de Hierro de la Guerra Civil que se ubican en la cima de esa montaña.

El hombre de negocios brasileño compró Larrabe a partir de Hevo Group, el segundo mayor productor de huevos de España, del que también es propietario. Hevo Group ha desembarcado en Gamiz-Fika con ideas nuevas. Desea ampliar la producción en un 30% y, al mismo tiempo, quiere sacar a todas sus gallinas de las jaulas. El 29% de sus ponedoras viven aún entre barrotes, según la información aportada por la compañía a EL CORREO. El 71% restante lo hacen en naves-gallinero. Esto es clave porque el Parlamento Europeo mostró hace cuatro años su intención de prohibir la estabulación de gallinas para 2027. Hevo Group aspira a adelantarse a ese escenario. «Si todo va bien para final del 2026 estaremos libres de jaulas», valoran desde la empresa. Larrabe también tiene una serie de patios cubiertos para «mejorar el bienestar animal».

¿Qué hace falta para culminar el proyecto de Faria? Dos cosas: dinero y una modificación de la normativa urbanística. La primera premisa no va a ser un problema. El desembarco del 'rey del huevo de Brasil' garantiza músculo financiero. La segunda condición es algo más compleja.

Gamiz-Fika es un municipio que carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento está trabajando en la redacción de un nuevo marco legal en materia de Urbanismo. Pero aún no está acabado. Hasta entonces rigen las Normas Subsidiarias aprobadas en 2009. Esta ordenanza asigna a la finca una superficie máxima edificable de 8.000 metros cuadrados. Hevo Group asegura que necesita 19.650 metros cuadrados, porque la edificabilidad autorizada en origen fue agotada hace más de una década.

«Ni capricho ni especulación»

Por este motivo ha solicitado una modificación de las Normas Subsidiarias. Los trámites legales ya han comenzado, tanto ante el Ayuntamiento como ante el Gobierno vasco. Y, en los documentos presentados, a los que ha tenido acceso este periódico, se asegura que «lo solicitado no se rige por ningún capricho ni ninguna actuación especulativa». Hevo Group justifica la ampliación «por el mantenimiento y mejora del negocio». Insisten en que pretenden «garantizar productos de calidad y kilómetro cero, en un mercado con una demanda creciente».

Sus representantes aseguran, en declaraciones a este diario, que «si no se hace el proyecto tendríamos que reducir capacidad de producción en un momento de demanda creciente en nuestro entorno, con todo lo que supone eso a nivel de mercado». De fracasar el plan, Larrabe se mantendría operativa, pero vería mermado su actual ritmo de puesta. Seguramente tendría que bajar el número total de gallinas para dedicar más espacio a las enjauladas. Una ponedora estabulada requiere de 550 centímetros cuadrados de superficie por los 750 que necesitan las que viven en naves-gallinero.

Un proyecto en medio del alza de los precios y la gripe aviar

La entrada del magnate brasileño en Bizkaia, a través de la compra de Larrabe Oiolotegia, se produce en un momento en el que el mercado está tensionado, principalmente por el riesgo de la posible expansión de la gripe aviar. También se ha percibido un importante aumento de la demanda, sobre todo desde la pandemia.

El huevo ha alcanzado un precio desorbitado, en comparación a lo que costaba hace una década. Sin embargo, sigue siendo más asequible que otros productos de alto contenido en proteína, como la carne o el pescado, que también han sufrido una subida considerable por la inflación. Esto hace que muchas familias hayan sustituido raciones más caras por otras más económicas.

En el caso de la gripe aviar, la finca Larrabe está menos expuesta a un eventual contagio que otras explotaciones. Las gallinas viven, casi todo el tiempo, confinadas en sus gallineros (naves industriales). «Tienen un menor riesgo por no salir al exterior ni estar en contacto directo con aves silvestres. En Larrabe, en este momento, están bajo techo aunque disponen de patios y salidas a parques exteriores con medidas de protección como mallas», apuntan desde la empresa.

La explotación es totalmente autónoma, ya que cuenta también con un centro de clasificación de huevos, instalaciones para la producción de piensos y con una planta para el procesamiento de la gallinaza (los excrementos que generan las gallinas).