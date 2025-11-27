El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Reunión 'in extremis' el lunes del Consorcio de Transportes para prorrogar los descuentos

La diputada general convoca el órgano otra vez tras los dos intentos fallidos anteriores, cuando el Gobierno vasco y los consejeros socialistas tumbaron la propuesta

Josu García
Octavio Igea

Josu García y Octavio Igea

Bilbao

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Tercer intento. La diputada general, presidenta del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), ha convocado una reunión extraordinaria del órgano el próximo lunes para intentar ... prorrogar 'in extremis' los descuentos que se vienen aplicando en los operadores públicos. El objetivo de la modificación que se someterá a votación es mantener la bonificación del 1 de enero al 20 de febrero para compensar ese periodo de 2024 en el que, tras un fallo burocrático del CTB, los usuarios del territorio estuvieron pagando el 100% del billete cuando en el resto de España se abonaba el 50%. La medida se quiere poner en marcha sea cual sea la postura que adopte el Gobierno central, que aún no ha aclarado si mantendrá la parte del descuento que paga de su bolsillo desde septiembre de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  6. 6

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Reunión 'in extremis' el lunes del Consorcio de Transportes para prorrogar los descuentos

Reunión &#039;in extremis&#039; el lunes del Consorcio de Transportes para prorrogar los descuentos