Reunión 'in extremis' el lunes del Consorcio de Transportes para prorrogar los descuentos

Tercer intento. La diputada general, presidenta del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), ha convocado una reunión extraordinaria del órgano el próximo lunes para intentar ... prorrogar 'in extremis' los descuentos que se vienen aplicando en los operadores públicos. El objetivo de la modificación que se someterá a votación es mantener la bonificación del 1 de enero al 20 de febrero para compensar ese periodo de 2024 en el que, tras un fallo burocrático del CTB, los usuarios del territorio estuvieron pagando el 100% del billete cuando en el resto de España se abonaba el 50%. La medida se quiere poner en marcha sea cual sea la postura que adopte el Gobierno central, que aún no ha aclarado si mantendrá la parte del descuento que paga de su bolsillo desde septiembre de 2022.

Tanto la institución foral (PNV) como la consejería de Transportes del Gobierno vasco (PSE) mantienen un contacto «fluido». Se sigue negociando para buscar un encaje a la propuesta de Elixabete Etxanobe. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que, por el momento, no hay nada cerrado de cara al lunes. De estas conversaciones también participa el Departamento de Hacienda del Gabinete de Imanol Pradales, dirigido también por el PNV, y que tuvo un papel determinante en la última votación fallida, al alinearse con la postura socialista.

El CTB ya intentó dejar finiquitada esta cuestión en sendas reuniones celebradas a lo largo de este mes que se cerraron con un sonoro portazo por parte del Departamento de Hacienda y de los consejeros que el PSE tiene en el órgano, a los planes de Elixabete Etxanobe. El 6 de noviembre el asunto quedó sobre la mesa, ni siquiera se llegó a votar. Una semana después, el día 12, la máxima responsable vizcaína y su círculo de consejeros se quedaron en minoría con la propuesta de prórroga, que no pudo salir adelante por las dudas jurídicas y técnicas de los socialistas y la no asistencia de los delegados de Hacienda, cuyos responsables también aludieron precisamente a esas dudas como causa de su incomparecencia.

La posición de Hacienda generó una importante tormenta política. El equipo de Etxanobe no ocultó su malestar, al menos en privado. La diputada general había expresado su compromiso a favor de los descuentos públicamente, en un pleno de las Juntas Generales. Era una propuesta personal y no gustó el rechazo socialista. Pero su entorno aún encajó peor la incomparecencia de los representantes de Hacienda. En términos generales existen dudas de que el CTB pueda promover las bonificaciones sin el paraguas jurídico del decreto que debe aprobar el Gobierno central para prorrogar los incentivos. La Diputación defiende que la propuesta tiene el aval de sus servicios jurídicos pero en el seno del Gobierno vasco existen dudas y se quiere evitar incurrir en un agravio territorial, ya que la factura, según el planteamiento foral, la pagaría el CTB, donde ambas instituciones son socias y tendrían que poner el dinero a medias.

Misma propuesta

La portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, ha confirmado la mañana de este jueves que el lunes volverá a someterse a votación la propuesta que los consejeros del CTB ya conocen, se supone que tras consensuar su contenido con los consejeros más escépticos. En concreto, el descuento que se quiere aplicar durante los 50 primeros días del próximo año supone la exención de pago para todos los usuarios menores de 14 años, una rebaja del 50% para los portadores del abono Gazte y del 40% para el resto. La teoría es esa, aunque los plazos corren en contra del CTB. Más allá de lo que pueda pasar en la votación, los estatutos del Consorcio de Transportes, aprobados en 1976, requieren un plazo superior a un mes para modificar sus ordenanza de precios. Se podría dar una tramitación urgente, que se resolvería en algo más de una semana, pero es un escenario al que no se quieren enfrentar sus promotores.