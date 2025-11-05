El metro recupera sus frecuencias habituales tras la «avería» que ha ralentizado el servicio esta mañana Los usuarios del suburbano manifestaron que el tiempo estimado de viaje era superior al habitual

A. Mateos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:53 | Actualizado 10:03h.

El metro recupera poco a poco sus frecuencias habituales tras la «avería» detectada esta mañana en el tronco común. Numerosos usuarios del suburbano manifestaron que el tiempo estimado de viaje era superior al habitual. El tren se paraba unos cuantos minutos antes de llegar a la estación y tardaba en volver a arrancar, según explicaron algunos viajeros.

Desde Metro Bilbao confirmaron que los problemas se debían a «causas técnicas» y pasada una hora informaron que la «avería» estaba solucionada.