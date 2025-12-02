Solucionada la avería que ha provocado retrasos en el metro en dirección Plentzia y Kabiezes Una incidencia ha afectado esta tarde al servicio habitual del suburbano

Marina León Martes, 2 de diciembre 2025, 19:58 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Metro Bilbao ha informado a través de sus redes sociales de una incidencia que ha afectado al servicio habitual del suburbano sobre las 19.30 horas de este martes. Según han indicado, una serie de «problemas técnicos», que han conseguido solucionarse cerca de las 20.30 horas, han generado retrasos en los trenes con destino Plentzia y Kabiezes. Según fuentes de Metro Bilbao, el problema se encontraba «en la aguja de Etxebarri». Algunos pasajeros han indicado que han estado cerca de 30 minutos esperando dentro de los vagones.

⚠️🚇 Arrazoi teknikoak direla atzerapenak Plentzia/Kabiezes bidean. Barkatu eragozpenak.



⚠️🚇 Por causas técnicas, retrasos dirección Plentzia/Kabiezes. Disculpen las molestias. — metro bilbao (@metrobilbaoeus) December 2, 2025

La última incidencia en el suburbano se produjo el pasado 28 de noviembre a primera hora de la mañana. En esta ocasión, los retrasos estuvieron ocasionados por un problema técnico «en la aguja de San Ignacio».

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .