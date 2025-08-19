El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
Usuarios del metro de Bilbao, durante la Aste Ngusia. Jordi Alemany

Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería

Una incidencia que afecta al servicio habitual del suburbano este martes de Aste Nagusia

Marina León

Marina León

Martes, 19 de agosto 2025, 20:43

Metro Bilbao informa a través de sus redes sociales de una incidencia que afecta al servicio habitual del suburbano este martes de Aste Nagusia. Una de las unidades del metro registra «problemas técnicos» que están generando retrasos en los trenes con destino Plentzia y Kabiezes desde las 20.15 horas.

