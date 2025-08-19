Retrasos en el metro, dirección Plentzia y Kabiezes, por una avería
Una incidencia que afecta al servicio habitual del suburbano este martes de Aste Nagusia
Martes, 19 de agosto 2025, 20:43
Metro Bilbao informa a través de sus redes sociales de una incidencia que afecta al servicio habitual del suburbano este martes de Aste Nagusia. Una de las unidades del metro registra «problemas técnicos» que están generando retrasos en los trenes con destino Plentzia y Kabiezes desde las 20.15 horas.
⚠️🚇 Tren batek izandako arazo teknikoak tarteko, atzerapenak Plentzia/Kabiezes bidean. Barkatu eragozpenak.— metro bilbao (@metrobilbaoeus) August 19, 2025
--
⚠️🚇 Debido a problemas técnicos con una unidad, retrasos dirección Plentzia/Kabiezes. Disculpen las molestias.
