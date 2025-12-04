Retrasos en la Línea 1 del metro en dirección a Etxebarri El contratiempo se deben a «problemas técnicos» con una unidad en la estación de Lutxana

Juanma Mallo Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:42 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

La Línea 1 del metro, la que une Plentzia con Etxebarri y Basauri, sufre retrasos este jueves al mediodía por «problemas técnicos con una unidad en la estación de Lutxana», según informa el suburbano. La incidencia se ha iniciado a las 14.22 horas.

⚠️🚇 Tren batek Lutxana geltokian izandako arazo teknikoak tarteko, atzerapenak L1 linean Etxebarri bidean. Barkatu eragozpenak.



⚠️🚇 Debido a problemas técnicos con una unidad en la estación de Lutxana, retrasos en L1 dirección Etxebarri. Disculpen las molestias. — metro bilbao (@metrobilbaoeus) December 4, 2025

Temas

Plentzia

Basauri