Retenciones en el Txorierri por un choque entre un camión y un coche en sentido Galdakao
L. Gil
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:34
Tráfico complicado a primera hora de esta mañana en el Txorierri. La colisión -golpe de chapa- entre un camión cisterna y un choche a la altura de Zamudio está dificultando la circulación en sentido Galdakao. El siniestro ha ocurrido pasadas las 6.30 horas y ha obligado a cortar el carril derecho hasta la retirada de los dos vehículos. Las retenciones superan los tres kilómetros. No se han registrado heridos.
La caravana se ha agravado tras producirse un segundo choque por alcance en Sondika.