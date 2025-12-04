Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
No ha habido que lamentar heridos en el siniestro y por el momento permanecen cortados dos carriles
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:09
Complicaciones en la A-8 tras un accidente múltiple. Una colisión entre tres vehículos en Barakaldo, en sentido Muskiz, está generando retenciones en la zona. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro. Por el momento, permanecen cortados dos carriles.
🟠 #Istripua #BI10 km 123 #Barakaldo-n Muskizeko norantzan, ❌Bi errei itxita eta 🚗🚚🏍️#Autopilaketak.— Trafiko (@trafikoaEJGV) December 4, 2025
🟠 Accidente en la Bi-10 pk 123 en Barakaldo sentido Muskiz. ❌Dos carriles cortados y 🚗🚚🏍️retenciones.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/3lp1Lt0xZJ
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .