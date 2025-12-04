El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz

No ha habido que lamentar heridos en el siniestro y por el momento permanecen cortados dos carriles

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:09

Complicaciones en la A-8 tras un accidente múltiple. Una colisión entre tres vehículos en Barakaldo, en sentido Muskiz, está generando retenciones en la zona. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro. Por el momento, permanecen cortados dos carriles.

Mapa del tráfico en Bizkaia.

