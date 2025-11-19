El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en la A-8, sentido Bilbao, por un accidente múltiple a la altura de Trapagaran

H. Rodríguez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:18

Un accidente múltiple en la A-8, a la altura de Trapagaran, ha generado retenciones sentido Bilbao. El siniestro, en el que se han visto implicados tres vehículos, se ha producido alrededor de las 8.00 horas y ha obligado a cortar uno de los carriles en plena hora punta.

Los vehículos han sido retirados poco después por lo que la vía ha recuperado la normalidad. La Dirección de Tráfico del Gobierno vasco confirma que no se han producido heridos.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

elcorreo Retenciones en la A-8, sentido Bilbao, por un accidente múltiple a la altura de Trapagaran