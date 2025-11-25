Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao Los tres carriles permanecen cortados

Un camión ha hecho la tijera en la A-8 a la altura de Santurtzi, pasado Ugaldebieta, lo que está dificultando el tráfico en este punto de la red viaria. El accidente, que ha ocurrido sobre las 13.37 horas y no ha provocado heridos, mantiene cortados los tres carriles en sentido Bilbao.

Por ahora se acumulan un par de kilómetros de retenciones, pero todo apunta a que el atasco irá a más, por la hora y en una jornada especialmente desapacible. Desde el Departamento de Seguridad llaman a la precaución.

