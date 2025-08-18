El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reabren el alto de Santo Domingo sentido Derio tras las retenciones provocadas por un accidente

La conductora de un turismo ha resultado herida tras volcar su vehículo contra la mediana

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:03

Normalidad en el alto de Santo Domingo. Los dos carriles sentido Derio que han tenido que ser cerrados al tráfico tras un accidente ya están abiertos. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, un turismo se ha salido de la calzada y ha quedado volcado contra la mediana a las 9.15 horas, por lo que la Policía Municipal ha tenido que cerrar los dos carriles sentido Derio y se han producido retenciones.

Fuentes municipales han confirmado que la conductora del vehículo ha resultado herida leve. Por protocolo se le ha trasladado a un centro hospitalario, pero su estado no reviste gravedad.

La guardia urbana han regultado el tráfico hasta que la grúa ha retirado el vehículo de la calzada. Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Policía Municipal y una ambulancia que ha atendido a la persona herida.

