Retenciones en la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, por el accidente de un camión
El camión, que transportaba varios vehículos, se ha salido de la calzada y ha provocado el corte del carril derecho
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:49
El accidente de un camión complica el tráfico de este sábado festivo en la A-8, en el entorno de Castro Urdiales y Ontón. El camión, que transportaba varios vehículos, se ha salido de la calzada y ha volcado, provocando el corte del carril derecho al tráfico.
📢🔴En Cantabria, tráfico denso por accidente en la A-8, en el entorno de Castrourdiales y Ontón.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 1, 2025
➡️Provoca retenciones de 2 kilómetros. pic.twitter.com/iAUjTCDZXo
