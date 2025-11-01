El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, por el accidente de un camión

El camión, que transportaba varios vehículos, se ha salido de la calzada y ha provocado el corte del carril derecho

Marina León

Marina León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:49

El accidente de un camión complica el tráfico de este sábado festivo en la A-8, en el entorno de Castro Urdiales y Ontón. El camión, que transportaba varios vehículos, se ha salido de la calzada y ha volcado, provocando el corte del carril derecho al tráfico.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

