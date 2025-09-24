Retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri por un choque en cadena con 7 vehículos implicados Pese a lo aparatoso del siniestro no se han registrado heridos

H. Rodríguez Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:16 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

El corredor del Txorierri, sentido Bilbao ha estado colapsado durante más de dos horas debido a un accidente múltiple registrado este miércoles a primeras horas de la mañana, según han confirmado fuentes de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. El incidente, en el que se han visto implicados 7 vehículos, ha tenido lugar a la altura de Sondika, poco antes de las 08.00 horas.

🚨 Ibilgailu askoren arteko #Istripua #N637 Km 15 #Sondika-n Galdakaoko norantzan

❌ Errei bat itxita

🚗🏍️🚚 3 Km-tako #Autopilaketak



🚨 Accidente múltiple en N-637 Pk 15 Sondika sentido Galdakao

❌ Un carril cortado

🚗🏍️🚚 3 Km de retenciones



☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/jsEdhcIp8R — Trafiko (@trafikoaEJGV) September 24, 2025

Pese a lo aparatoso del siniestro no se han registrado heridos. No obstante, se han tenido que cortar un carril de la N-637 ha tenido que ser cortado, lo que ha originado hasta 3 kilómetros de retenciones.

Temas

Tráfico

Txorierri

Sondika