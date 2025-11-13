Retenciones en la A-8 por dos accidentes a la altura de Barakaldo La primera colisión se ha producido pasadas las 16.30 horas en sentido Cantabria y la segunda unos minutos después en dirección Bilbao

Marina León Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:46 | Actualizado 18:07h.

Dos accidentes complican la circulación en las carreteras vizcaínas durante la tarde de este jueves. Sobre las 16.30 horas se ha producido una colisión entre un camión y un coche en la A-8, en Barakaldo sentido Cantabria. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no ha habido que lamentar heridos. A las seis de la tarde, las retenciones llegan hasta Rontegi y hasta el corredor del Txorierri.

Unos minutos después, se ha producido otro accidente en el mismo punto pero en esta ocasión en sentido Bilbao. En estos momentos hay retenciones en ambos sentidos.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.