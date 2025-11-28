El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un accidente en el corredor del Txorierri complica el tráfico a primeras horas

El siniestro se ha producido a la altura de Erandio, dirección Galdakao

H. Rodríguez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:30

Un accidente de tráfico está complicando el tráfico este viernes desde primera hora de la mañana en el corredor del Txorierri. Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 12 de la BI-30, a la altura de Erandio, dirección Galdakao, poco antes de las 07.00 horas. La zona ha registrando importantes retenciones.

En el incidente se han visto implicados un camión y un turismo. Ambos vehículos han quedado en el carril central de la vía que ha permanecido cortada durante alrededor de media hora. Una vez retirados los transportes implicados la carretera ya comenzado a recuperar la normalidad poco despues de las 07.30 horas.

