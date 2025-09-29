Una colisión entre dos vehículos provoca retenciones a primera hora en la A-8 en Barakaldo
L. Gil
Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:14
Una colisión entre dos vehículos ha complicado el tráfico en la A-8 a la altura de Barakaldo. El accidente, que se ha producido sobre las 7.30 horas, en plena hora punta, ha oblicado a cortar uno de los carriles en sentido Bilbao.
Tanto Ertzaintza como operarios se han afanado en limpiar el carril y ordenar el tráfico para retomar cuanto antes la circulación habitual. No se han registrado heridos.
