Retenciones kilométricas en el Txorierri

B. V. Martes, 23 de septiembre 2025, 07:36 | Actualizado 08:36h.

Mañana complicada en las carreteras vizcaínas. Varios accidentes están dificultando la circulación en las principales vías del territorio. En estos momentos en corredor del Txorierri hay retenciones kilométricas en sentido San Sebastián.

Minutos antes, sobre las 7 horas, la salida de calzada de un vehículo en la A-8 en Barakaldo también ha generado una larga caravana en sentido Cantabria. Un accidente que ha obligado a cortar dos carriles. El coche ha sido retirado sobre las ocho de la mañana y la circulación ha recobrado la normalidad.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

