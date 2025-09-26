El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un accidente en Barakaldo provoca retenciones en la a-8, Rontegi y el Txorierri

El siniestro ha hecho que se produzca el corte de dos carriles

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:05

Un accidente en el punto kilómetro 123 de la A-8, a la altura de Barakaldo, está provocando retenciones en dirección a Cantabria. El siniestro también afecta a Rontegi y el Corredor de Txorierri. Como era de esperar, el percance ha provocado problemas en todo Bizkaia, al ser viernes, un día con mucha afluencia de tráfico en las carreteras del territorio histórico.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

