Directo Retenciones en La Avanzada tras una colisión entre dos coches
Tráfico.

Retenciones en La Avanzada tras una colisión entre dos coches

Se ha tenido que cerrar un carril como resultado del siniestro ocurrido en Erandio, sentido Getxo

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

Problemas en La Avanzada. Dos coches han colisionado a las 14.30 horas de este miércoles en el kilómetro 10 de la Bi-637 a la altura de Erandio, sentido Getxo. Como resultado del siniestro, se ha tenido que cortar el carril izquierdo, por lo que se están originando retenciones en la zona, según ha informado el Departamento de Tráfico.

De momento, se desconoce si alguna persona ha resultado herida como resultado de la accidente. Los servicios de emergencia tratan hasta hora de retirar los vehículos siniestrados para que se recupere la normalidad en La Avanzada en el menor tiempo posible.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Te puede interesar

