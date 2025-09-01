Finalizan las retenciones en La Avanzada, a la altura de Erandio, en sentido Bilbao La avería de un vehículo en la BI-637 y un choque entre dos vehículos, ha complicado la circulación en esta vía

La avería de un vehículo en la BI-637, en Erandio, hacia las 14.00 horas, ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en La Avanzada. Pasadas las 15.00 horas el tráfico ha recuperado la normalidad. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, durante la caravana se ha producido una colisión entre dos vehículos en esta misma vía.

