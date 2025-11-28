El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Finalizan las retenciones en La Avanzada por un accidente entre cuatro vehículos en sentido Getxo

Según informa Tráfico, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se ha producido cerca de las 16.00 horas

Marina León

Marina León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:08

Un accidente entre cuatro vehículos ha generando importantes retenciones esta tarde en La Avanzada, la BI-637, en sentido Getxo, a su paso por Leioa. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se ha producido cerca de las 16.00 horas. En estos momentos la caravana ha disminuido y el tráfico recupera la normalidad.

