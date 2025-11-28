Finalizan las retenciones en La Avanzada por un accidente entre cuatro vehículos en sentido Getxo Según informa Tráfico, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se ha producido cerca de las 16.00 horas

Marina León Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:08 | Actualizado 16:47h. Comenta Compartir

Un accidente entre cuatro vehículos ha generando importantes retenciones esta tarde en La Avanzada, la BI-637, en sentido Getxo, a su paso por Leioa. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se ha producido cerca de las 16.00 horas. En estos momentos la caravana ha disminuido y el tráfico recupera la normalidad.

