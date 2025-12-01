Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches EEl accidente ha tenido lugar sobre las 14.30 horas en la BI-625 y la carretera permanece cortada en ambos sentidos

Problemas de tráfico en Arrigorriaga. Un camión y tres coches han chocado sobre las 14.30 horas de este lunes en el punto kilométrico 282 de la BI-625. De momento, se desconocen más detalles del accidente que está originando retenciones en la zona tras cortarse la carretera en ambos sentidos. De momento, los servicios de asistencia sanitaria se encuentran en el lugar y se trabaja en la retirada de los vehículos siniestrados.

🚨 Kamioi eta kotxe askoren arteko #Istripua #Bi625 Km 382 #Arrigorriaga-n

❌Errepidea ITXITA norantza bietan

🚗🚚🏍️ #Autopilaketak



🚨 Accidente entre camión y varios coches Bi-625 Pk 382 Arrigorriaga

❌ Carretera CORTADA en ambos sentidos

🚗🚚🏍️ Retenciones



☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/lqZl95StJS — Trafiko (@trafikoaEJGV) December 1, 2025

