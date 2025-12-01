El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches

EEl accidente ha tenido lugar sobre las 14.30 horas en la BI-625 y la carretera permanece cortada en ambos sentidos

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:01

Problemas de tráfico en Arrigorriaga. Un camión y tres coches han chocado sobre las 14.30 horas de este lunes en el punto kilométrico 282 de la BI-625. De momento, se desconocen más detalles del accidente que está originando retenciones en la zona tras cortarse la carretera en ambos sentidos. De momento, los servicios de asistencia sanitaria se encuentran en el lugar y se trabaja en la retirada de los vehículos siniestrados.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

