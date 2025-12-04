El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía
Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía

Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía

Una persona ha perdido el control de su coche y ha sufrido un accidente

E.C.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:02

Comenta

Una persona ha perdido el control de su vehículo en la A-8 a la altura de Bilbao y ha sufrido un accidente que está generando retenciones en sentido San Sebastián. Según informa el Departamento de Seguridad, por el momento la persona herida no precisa traslado hospitalario. El accidente ocurrió sobre las 10.30 horas y los servicios de emergencia se encuentran en la zona trabajando para recuperar la normalidad.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  4. 4 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía