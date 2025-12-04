Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía Una persona ha perdido el control de su coche y ha sufrido un accidente

E.C. Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:02 | Actualizado 11:51h.

Una persona ha perdido el control de su vehículo en la A-8 a la altura de Bilbao y ha sufrido un accidente que está generando retenciones en sentido San Sebastián. Según informa el Departamento de Seguridad, por el momento la persona herida no precisa traslado hospitalario. El accidente ocurrió sobre las 10.30 horas y los servicios de emergencia se encuentran en la zona trabajando para recuperar la normalidad.

En actualización

