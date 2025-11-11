El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno

El restaurante de Bilbao que regala el chuletón si aciertas su peso

Una curiosa promoción del establecimiento en el que ofrecen carnes maduradas, mariscos y hamburguesas

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:22

Un restaurante del centro de Bilbao acaba de lanzar una curiosa promoción: chuletón gratis para quienes acierten cuánto pesa la pieza. La original propuesta ha sido puesta en marcha por el Tolón Tolón (antiguo Churrasco), ubicado en el barrio de San Francisco (calle Conde Mirasol, 9).

El influencer gastronómico Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', ha visitado el establecimiento y ha participado en el juego de intentar adivinar el peso de una chuleta. Tanto él como quienes se aventuren en la prueba gozarán de un margen de error de 5 gramos por arriba. Eso sí, desde el local dan un peso orientativo.

En este caso, al conocido influencer le dicen que pesa entre 1 y 1,5 kilos. Tras observar la pieza que le muestra el cocinero Eder Muñoz, se lanza: 1,380 kilos. ¿Habrá suerte? Colocan la chuleta sobre una báscula y arroja un resultado de 1,442 Kg. Se queda cerca, pero no acierta, así que le toca abonar el importe.

Más suerte que 'Cenando con Pablo' han tenido otros clientes. Es el caso de unas chicas de Almería que adivinaron que las piezas que les ofrecían pesaban tres kilos. Un buen ojo que les ahorró más de 300 euros. Lo cuenta en un vídeo el creador de contenido Víctor Prous (@victorprous), que hace dos semanas probó también suerte en el mismo local. En su caso, se quedó cerca pero no acertó y le tocó pagar. Desde el restaurante subrayan que solo se puede hacer un intento por chuleta y mesa.

El Tolón Tolón ofrece carnes maduradas y mariscos a la parrilla. En su amplia carta, la estrella es una pieza de waygu criado en Europa con 50 días de maduración que se vende por 115 euros el kilo. No obstante, también ofrecen cortes y calidades más asequibles, desde un tomahawk de vaca premium por 65 a una picaña madurada por 24,50. El otro gran reclamo de una propuesta pensada para fanfarronear son los mariscos: bogavante, carabineros, zamburiñas o todo junto. Su responsable, Eder Muñoz, ya se había hecho un nombre en Bilbao gracias a las descacharrantes hamburguesas que ofrecía en el Boticelli Berria, de Deusto.

