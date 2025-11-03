«Cuando vi respirar a la niña y agradecida a la madre, me quedé contento»

Iban, de 49 años y ertzaina desde hace 22, está destinado en el 'dispositivo Palanca', la furgoneta que patrulla el barrio San Francisco. El domingo, ... sin embargo, se encontraba de servicio en la oficina de atención ciudadana de la Ertzaintza en la plaza Zabalburu. Alrededor de la una y media del mediodía, «entran por la puerta un matrimonio con una niña inconsciente». El padre lleva a la menor en brazos. «Le cuelgan los brazos y las piernas. No respira», relata el agente, que lleva tres años en Bilbao la comisaría con más incidencias de Euskadi, tras pasar antes por las otras dos capitales, San Sebastián y Vitoria.

El ertzaina, que mide casi dos metros, se encontraba en la pecera y al ver la angustiosa escena, salió para comprobar lo que le pasaba a la cría. «Los padres eran incapaces de articular palabra, estaban pasados». «Empecé a hacer la maniobra de Heimlich para neonatos para desobstruir las vías aéreas».

Con el título de socorrista y formación de primeros auxilios también en la Academia de Arkaute en la promoción 17, Iban sabía que a un bebé no se le puede tratar igual en caso de atragantamiento que a un adulto. Cogió a la pequeña con el brazo a 45 grados y colocó su cuello entre sus dedos, de forma que la traquea quedara liberada. Metió el dedo meñique en la boca para facilitar que pudiera expulsar lo que le bloqueaba la garganta. «Y le empecé a dar golpecitos en las escápulas». Se trata de un maniobra sencilla, pero muy efectiva.

La pequeña empezó a «expulsar baba, flema y algo verde y comenzó a coger aire». Iban la veía aún «debilucha» y volvió a aplicarle la maniobra. Terminó de soltar lo que la afixiaba, rompió a llorar y empezó a recuperar la conciencia. Los padres pensaban que había ingerido algo que ellos no le habían dado, pero no sabían de qué se trataba. La madre se mostró muy agradecida con el policía. «Al ver a la niña respirar y a la madre agradecida, me quedé muy cotento. La niña puede seguir a sus cosillas». Una ambulancia evacuó a la cría al hospital de Basurto. «No quisimos molestarles en ese momento con preguntas».

Novia y madre, orgullosas

Tras el apuro, después de recuperar el aliento y de que le bajaran las pulsaciones, el ertzaina realizaba la siguiente reflexión. «Es importante que ayuntamientos, centros sociales y colegios se tomen en serio ofrecer conocimientos básicos de primeros auxilios. Parece una tontería, pero puede salvar vidas». Cree que para «no ponerse nervioso a la hora de intervenir, es importante tener los movimientos mecanizados. Le puede venir a un familiar, a un vecino...».

Normalmente, Iban no cuenta en casa las incidencias desagradables que le toca cubrir, pero ésta con final feliz sí. «Mi chica y mi madre están muy orgullosas, claro, contándoselo a las vecinas», sonríe. La pequeña se encuentra fuera de peligro tras pasar por la Unidad de Urgencias de Pediatría.