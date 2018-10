«Las residencias son como guetos. Queremos la ayuda necesaria para seguir en casa», reclama FEKOOR Aburto participa en el acto con los principales representantes de Fekoor. La plataforma de personas con discapacidad de Bizkaia reclama apoyo social e institucional que haga realidad su derecho de poder residir de forma independiente EVA MOLANO Miércoles, 24 octubre 2018, 17:59

Las personas con diversidad funcional son especialistas en afrontar dificultades, aunque si carecen del suficiente apoyo familiar o económico, terminan viviendo en residencias, que en muchos casos se convierten en sus «cárceles», denuncian. Por ello, piden poder elegir quedarse en su casa. Ser dueños de su vida. Pero todavía no existen los recursos suficientes. Hace falta un parque de vivienda adaptado, más prestaciones económicas para la compra de aparatos que les hagan la vida más fácil...

«Si las parejas no pueden conciliar, o no se puede pagar a una persona, la principal opción que se nos ofrece es ingresar en centros de día o residencias, en guetos. La ayuda familiar es un poquito de dinero, pero insuficiente para dejar de trabajar. La mayoría de mis conocidos ha tenido que irse de su casa», explica José Antonio Espinosa, el actual presidente de FEKOOR, la federación de personas con discapacidad física y orgánica de Bizkaia. Esta agrupación ha lanzado una ofensiva para mejorar la cartera vasca de servicios sociales con varias propuestas que les permitan vivir de forma independiente, con su familia, pareja o compañeros.

La entidad ha realizado un estudio que resulta descorazonador. «Una residencia para nosotros es como una prisión. Estamos en un régimen en el que tengo que pedir autorización para cualquier actividad», aseguran los asociados que han participado en él. Otros ponen de manifiesto otras dificultades: «Salí del hospital con el reto de volver a casa, pero había 90 escalones. No tenía una vivienda digna y en 14 meses no vi a la trabajadora social». Por ello, han elaborado un catálogo de medidas urgentes para «vivir y convivir con los mismos derechos y oportunidades. No tener el ingreso en residencia como única opción y sufrir graves carencias si decidimos quedarnos en nuestra casa. Para que podamos elegir. Y para conseguirlo, se necesita compromiso institucional y una mayor implicación de la ciudadanía, que todos los vizcaínos seamos agentes del cambio», explica Juan Carlos Sola, el director de la entidad.

Para ello, piden una cartera de servicios para la vida independiente, consolidando los programas que han logrado y creando otros nuevos. Por ejemplo, solicitan que se ponga en marcha un plan individual de apoyo, con el asesoramiento de una oficina de referencia, asistentes personales gratuitos para todos, para lo que habría que mejorar la prestación económica familiar y el programa foral que se puso en marcha hace cuatro años. También proponen crear una red de centros de día comarcales, ya que ahora solo hay uno en Bizkaia para discapacidad física, y una red de viviendas inclusivas, accesibles y dotadas con domótica avanzada en sitios en los que puedan moverse y relacionarse. Asimismo, reclaman un catálogo de aparatos gratuitos –sillas, ortopedia, etc.–, que la renta de garantía de ingresos sea un derecho subjetivo y de cantidad suficiente, y que puedan permanecer en casa antes de derivarles a cualquier otro recurso social.

Ahora, una campaña recopila la adhesión de personas e instituciones a esta causa. La protagonizan los socios Amaia Olabarria y Julio Calvo, y ya ha recibido el apoyo del Athletic, al que este martes han representado José Mari Argoitia y Carlos Gurpegi, la presentadora África Baeta o la actriz Itziar Ituño. El alcalde, Juan Mari Aburto, el primero en sumarse a esta iniciativa, ha explicado que «tienen derecho a tener el control sobre su vida y a llevar una vida independiente. A vivir en comunidad, a elegir dónde vivir y con quién y a un asistente personal que les ayude a ir al trabajo, a apoyos técnicos...». El alcalde ha explicado que «es necesario que hagamos una ciudad inclusiva. Las instituciones tenemos que ser un agente fundamental. No dejéis de denunciar y de ser criticos, porque eso nos hace avanzar». La campaña recogerá el apoyo de entidades, asociaciones, personas e instituciones hasta el día 3 de diciembre, cuando se celebrará una fiesta en El Arenal bilbaíno con motivo del día internacional de la discapacidad.