Rescatan a una mujer de 30 años tras caerse mientras escalaba en Abadiño en plena ola de calor
Los servicios de emergencia recibieron el aviso a la una y media de la tarde
Viernes, 15 de agosto 2025, 17:31
Una escaladora de 30 años ha resultado herida tras caer mientras realizaba una ruta en la cantera de Atxarte, en Abadiño. El rescate se ha producido a la una y media de la tarde, cuando el sol ya apretaba con fuerza en una jornada donde los termómetros han superado los 40 grados en numerosos puntos del territorio.
La mujer se precipitó al suelo desde el muro por el que trepaba por motivos que se desconoce. La caída le provocó varios golpes y contusiones. Una vez dado el aviso a los servicios de emergencia, acudieron hasta el lugar una dotación de Bomberos del parque de Iurreta, efectivos de la Ertzaintza y personal sanitario de Osakidetza.
Escalador herido en atxarte #abadiño-no eskalatzaile zaurituta rescatado junto con @UvrErtzaintza @osakidetzaEJGV @BomberosBizkaia @BomberosEuskadi @guredot_dotb @durangondigital @anboto pic.twitter.com/U5yRlSFNxo— Bomberos Iurreta (@BomberosIurreta) August 15, 2025
A esta zona montañosa se pudo acceder a pie. Una vez estabilizada la víctima en una camilla, una ambulancia la trasladó al Hospital de Cruces, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Se desconoce el alcance de las lesiones.
