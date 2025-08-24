Rescatan a un hombre en la ría de Bilbao
Se desconocen los motivos por los que el varón terminó en el agua
L. M.
Domingo, 24 de agosto 2025, 15:58
El pasado sábado por la tarde, un equipo de salvamento que cubre la ría de Bilbao tuvo que sacar a una persona del agua. Se desconoce si el hombre se cayó accidentalmente o si se tiró voluntariamente, pero pidió ayuda para salir. Los primeros en llegar al lugar, entre el Zubi Zuri y el puente del Ayuntamiento, fueron los servicios de limpieza de la ría que le lanzaron un flotador hasta que llegó salvamento. El rescate se llevó a cabo bajo la mirada de la policía municipal que se encontraba en el paseo.
