Directo Sigue la jornada de huelga pro-Palestina: tráfico cortado en el Sagrado Corazón por la concentración de GKS
Imagen de archivo de un rescate en el Gorbea

Rescatan en helicóptero a una montañera en el Gorbea

La mujer ha tenido que ser trasladada al hospital de Galdakao con un traumatismo en un tobillo

T. Nieva

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:42

Comenta

Un helicóptero de la Ertzaintza ha procedido a primera hora de la tarde de este miércoles al rescate de una mujer que se había accidentado cuando ascendía al monte Gorbeia, resultando lesionada en un tobillo. La víctima ha sido después evacuada al hospital de Galdakao.

Poco antes de la una de este mediodía se ha tenido conocimiento a través del Teléfono de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 de la presencia de una mujer lesionada en la zona del Gorbeia en Zeanuri. Al parecer, había sufrido una caída cuando ascendía a la cima presentando un traumatismo en un tobillo que le impedía continuar la ruta por sus propios medios.

El Técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo establecido tras conocer lo ocurrido ha movilizado al lugar, entre otros recursos, un helicóptero de la Ertzaintza junto a efectivos de la UVR, procediendo la aeronave al rescate de la montañera y acto seguido a su traslado al hospital de Galdakao.

