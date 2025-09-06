Rescatan en helicóptero a un escalador de 30 años tras caerse en el monte Untzillaitz La vítima ha sido trasladada al Hospital de Cruces

G. C. Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:45

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han rescatado este sábado por la mañana a un hombre de 30 años tras caerse en el monte Untzillaitz mientras practicaba una actividad deportiva.

Alrededor de las diez de esta mañana, los Servicios de Emergencia han sido alertados de la caída de una persona mientras hacía escalada en la cara sur del monte Untzillaitz, ubicado en el término municipal de Mañaria. Al parecer, el escalador se había caído desde una altura de ocho metros y presentaba diversas lesiones.

Al lugar, además de recursos de la Ertzaintza pertenecientes a la Unidad de Vigilancia y Rescate, han acudido también efectivos de bomberos de Iurreta y una ambulancia de Osakidetza para asistir al herido. La dificultad de acceder al lugar por tierra ha obligado a los rescatadores a evacuar a la víctima en el helicóptero de la Ertzaintza hasta la base policial de Iurreta donde le esperaba la ambulancia para trasladar al herido al Hospital de Cruces.