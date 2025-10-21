Renfe recupera todas las frecuencias entre Bilbao y Santurtzi A partir de mañana los trenes circularán en su horario normal tras el incendio en la catenaria hace un mes

Casi un mes después del incendio en la catenaria de la estación de Peñota, en Portugalete, Renfe recuperará a partir de mañana el 100% de las frecuencias habituales entre Santurtzi y Bilbao. El accidente obligó, primero a paralizar el servicio de la línea C1 y dos semanas después, a circular con un horario temporal reducido. El pasado 4 de octubre se recuperó las frecuencias completas que se prestan los fines de semana, mientras que entre Barakaldo y Santurtzi todavía se circulaba con un horario limitado.

Los trabajos en la zona han sido continuos desde que tuvo lugar el incidente, el pasado 23 de septiembre. Según ha informado Renfe, «volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5.02 horas». El pasado 8 de octubre la línea C1 de Renfe recuperó la circulación ferroviaria completa también en los días laborales, pero solo por la mañana, hasta las 13.00 horas, mientras que el resto de la jornada continuaba con la reducción de frecuencias establecida por la avería.

