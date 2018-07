Rementeria: «La situación con los 'menas' no es sostenible, pero no solo en Bizkaia» «El sistema funciona bien, aunque siempre hay mejoras», ha insistido el diputado general. / Maika Salguero El diputado general descarta la apertura de nuevos centros y vuelve a exigir al Gobierno «un sistema de cuotas» que garantice «un reparto equitativo» JESÚS J. HERNÁNDEZ Viernes, 27 julio 2018, 14:02

El diputado general, Unai Rementeria, ha defendido hoy que las llegadas a los centros de Menores Extranjeros No Acompañados -conocidos como 'menas'- ha llevado «una situación que no es sostenible, pero no sólo en Bizkaia, porque este es un problema global». A petición de EH Bildu, ha recordado ante las Juntas que envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, para reclamar un sistema de cuotas« que garantice» un reparto equitativo. «Rementeria ha descartado la apertura de nuevos centros para los 'menas' porque «no es la solución y no basta con un edificio sino que aspiramos a la inclusión y además los recursos son finitos».

La comparecencia llega un día después de que Podemos denunciara que el centro de primera acogida de Amorebieta, con capacidad para 40 personas, alberga «a más de 160», motivo por el que han presentado un escrito ante la Fiscalía de Menores. «Hay graves vulneraciones de sus derechos y una treintena de chavales están durmiendo en el suelo del comedor y en las aulas de formación», denunció la apoderada Eneritz de Madariaga. «El sistema funciona bien, aunque siempre hay mejoras», replicó el diputado general. «La solidaridad debe empezar entre sociedades y administraciones», apuntó en referencia a que La Rioja tiene un sólo 'mena' mientras Bizkaia mantiene unos 500.

Arantza Urkaregi, juntera de EH Bildu, recordó «las recomendaciones del Ararateko, que van dirigidas a la Diputación. El Estado tiene su responsabilidad pero ustedes también». El popular Eduardo Andrés destacó que «aunque es un problema global, Bizkaia recibe muchos más que el resto de provincias y hay que preguntarse los motivos». Desde Podemos, Eneritz de Madariaga consideró que «dicen una cosa pero hacen otra y mantienen a niños hacinados para que entiendan que no son bien recibidos». «Mientras llegan a acuerdos con otros, deben cumplir la legislación y los ratios en Bizkaia, cosa que no hacen», añadió. «Son responsables porque era muy previsible. Se lo dijo el Ararteko, los técnicos y también nosotros pero no han actuado hasta que se ha desbordado».

El socialista Juan Otermin aseguró que «para los socialistas las fronteras nunca serán una excusa para conculcar derechos» y añadió que «Bizkaia es, tras Ceuta y Melilla, quien más menas tiene por habitante». «Algunos piden recursos pero luego bloquean, como hoy, el techo de gasto», señaló. El jeltzale Jon Sánchez apuntó que «nosotros tenemos responsabilidad pero la del Estado es mucho mayor» y acusó a la oposición de «romper el ámbito secreto y de trabajo en silencio que manteníamos En un tema tan delicado». «Si yo recibo en mi casa, doy techo y dignidad y otros no lo hacen, ¿quién incumple la ley? ¿Quién es el responsable?», se preguntó. En su último turno, Rementeria destacó que «cumplimos los ratios» y criticó «la palabrería y el recurso fácil». «No es ya que Bizkaia no tenga recursos ilimitados, es que no conozco ningún Gobierno que los tenga», zanjó.