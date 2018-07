Rementeria pide a las empresas que se impliquen en un plan para complementar las pensiones Unai Rementería, en la tradicional recepción de San Ignacio. / Luis Ángel Gómez El diputado general recibe a más de medio millar de vizcaínos en la tradicional recepción de San Ignacio IZASKUN ERRAZTI Bilbao Jueves, 26 julio 2018, 13:36

Unai Rementeria ha utilizado esta mañana la tradicional recepción de San Ignacio para contar sus experiencias recientes con la sociedad vizcaína El 8 de marzo el diputado general pasó por Basauri. Tomó un café con los comerciantes en el bar de Igor, visitó el centro Gorabide de Etxebarri y compartió la mañana con las personas de la lanzadera de empleo de Basauri. La jornada fue buena. Incluso «bendita». Y eso que iba «incómodo, porque suponía que aquello iba a ser una sucesión de reproches». Además, no tenía solución para sus problemas. Pero nadie le dijo nada. Es más, «me regalaron una lección de vida». «He querido compartir esa buena actitud vuestra, echarle el mismo valor a la vida y al cargo, porque si nos los proponemos y formamos un equipo somos capaces de cualquier cosa».

Así ha abierto Rementeria la tradicional recepción, la cita que marca el final del curso político en Bizkaia y en la que el máximo responsable foral repasa ante el lehendakari, Iñigo Urkullu , y representantes de todos los sectores de la sociedad vizcaína cómo ha ido el año para el territorio en un Palacio foral que se viste de gala para la ocasión. Pero el de hoy no ha sido un discurso institucional al uso. Ha sido más humano, estaba lleno de historias. «De personas sin trabajo y varios con familias a su cargo. Hablo de Lidia, Fran, Sheila, Abderramán, Iratxe, Eneko, Marian, Inma, Iñaki, Ana, Marisa y Juan Pablo. Algunos están hoy aquí, pero la mayoría no. No han podido venir porque están trabajando. Han conseguido trabajo», ha celebrado.

El diputado general ha empezado por dirigirse a las empresas. «Problemas de salud aparte, no imagino una situación más dura que una persona con una familia a su cargo y sin trabajo», ha lanzado. «Vosotras sois un eslabón clave en Bizkaia. Generáis actividad y generáis empleo. Os pido que aprovechéis parte de este crecimiento en mejorar, en innovar en procesos y en producto. ¿Para qué? Para ganar calidad». Rementeria ha recordado a los empresarios que existe un fondo de innovación para que particulares inviertan en pequeñas y medianas firmas de Bizkaia. Una herramienta que, como afirmó hace apenas un mes, será un «aliado importante a la hora de impulsar el crecimiento económico de las compañías y afianzar la recuperación. «Está a vuestro servicio. Sacadle chispas, es el momento y el instrumento», ha afirmado.

Retos complicados

«Lograr más estabilidad, tranquilidad y seguridad en el empleo» debe ser, según Rementeria, el objetivo. «Agradezco la buena disposición que me he encontrado hasta ahora para trabajar por Bizkaia y a veces en retos complicados, diferentes». Como generar un plan complementario de empleo «para todas las personas activas de nuestro territorio. Y remarco lo de complementario a las pensiones públicas, que son irrenunciables en la sociedad del bienestar». «Haced el esfuerzo, nosotros estamos dispuestos a ayudar», ha asegurado. La Diputación, mientras, ultima una EPSV para garantizar la jubilación de las casi 17.500 personas vizcaínas que atienden a mayores dependientes.

En su despedida, cuando el calor ya hacía estragos en un salón atestado de personas, el diputado general ha puesto en valor a su equipo y ha defendido la necesidad de que «los mejores» estén al frente de las instituciones. «El servicio público necesita nuestro mejor talento. Si ahuyentamos al talento con ruido y demagogia haremos un flaco favor a nuestras instituciones y a la sociedad. Y esa es una responsabilidad de todos».