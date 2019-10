Rementeria en Londres: «Bizkaia es un puerto refugio seguro para invertir» El diputado general se reúne con una treintena de gestores de fondos para darles a conocer las ventajas fiscales de Bizkaia IZASKUN ERRAZTI Jueves, 24 octubre 2019, 13:29

El diputado general ha repetido viaje a Londres y discurso, porque hoy, como ya hizo en mayo de 2017 en la London School of Economics, Unai Rementeria ha insistido, esta vez ante una treintena de gestores de fondos de inversión, en que Bizkaia es un «territorio de oportunidad». «Bizkaia es un puerto refugio seguro para este momento de incertidumbres globales», ha asegurado en la capital financiera de Europa rodeado de profesionales del ámbito financiero, bancario y legal de la 'city'

En la reunión de trabajo el máximo responsable foral ha detallado las reformas emprendidas por la Diputación en materia fiscal. También ha hablado de la estrategia 'Biscay Startup Bay' y del 'hub' de emprendimiento que en 2021 llenará de contenido la Torre Bizkaia, de la financiación alternativa y de la atracción de talento. Pero si en algo ha insistido ha sido en las fortalezas que ofrece del territorio para atraer inversiones.

«¿Por qué Bizkaia?», ha lanzado Rementeria. «Por su estabilidad política y financiera. Por la cercanía de su Gobierno y su agilidad para tomar decisiones. Porque sabemos dónde vamos y qué queremos. Y por su calidad de vida«, ha explicado a los gestores.

«Tenemos todas las virtudes»

Al diputado general le gusta presentar Bizkaia al mundo como «la bahía de Europa» y, sobre todo, como un territorio que busca atraer «talento, innovación, gestores y emprendedores». Y para lograrlo, ha subrayado en la capital británica, «contamos con una herramienta única, un marco fiscal propio orientado a la economía productiva«.

El político jeltzale no ha obviado en su intervención la inquietud existente en Reino Unido en torno al Brexit y ha sido precisamente en ese contexto en el que ha situado a Bizkaia como un territorio de oportunidad. «Supongo que habrá muchos sitios que tengan alguna de estas virtudes. Creo que no hay muchas que las tengan todas a la vez. ¿Por qué Bizkaia? Por esto. No hablo de mejores ni peores«, ha celebrado.