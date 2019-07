Recepción de San Ignacio Rementeria centra los retos de la legislatura en el empleo y el talento El diputado general, junto a su equipo de Gobierno y el lehendakari, en la recepción de San Ignacio. La Diputación retocará su organigrama con un área de proyectos estratégicos para abordar estos dos desafíos XABIER GARMENDIA Miércoles, 24 julio 2019, 14:54

Una de las primeras decisiones de Unai Rementeria al ser nombrado diputado general en 2015 fue actualizar la imagen corporativa de la Diputación, una administración que muchos ciudadanos ven algo lejana. Más allá del rediseño del logo, que mantuvo la hoja de roble, el cambio se apreció en la coletilla 'goazen' –'vamos' en euskera–. «Queríamos compartir una necesidad de impulso, de empujón colectivo, de tirar entre todos para sacar a Bizkaia de aquel agujero negro», relata. Cuatro años después, en pleno crecimiento económico y con una victoria reforzada en las urnas, considera que es el momento de pasar al 'egiten' –'haciendo'–. «Bizkaia siempre será un proyecto inacabado, con una posibilidad de mejora infinita», explica.

Ante el lehendakari, Iñigo Urkullu, y otro medio millar de representantes políticos, sociales y de la esfera económica vasca, el diputado general ha aprovechado este miércoles la tradicional recepción de San Ignacio para simbolizar un antes y un después en los objetivos del ente foral. Ha sido a todas luces la escenificación del cierre de una etapa evidentemente marcada por las estrecheces económicas y la apertura de una nueva que obliga a redefinir el rumbo. Dos son los desafíos principales que Rementeria tiene en la cabeza: el empleo digno y la retención del talento. Tanto es así que busca que esos objetivos involucren a su remozado equipo de Gobierno. Para ello, ha anunciado la creación de un nuevo área de proyectos estratégicos que dependerá directamente de su gabinete, no de un departamento concreto, si bien involucrará a todos.

«Si pedimos a los agentes del territorio que trabajen juntos, en equipo, que sumen, nosotros debemos dar ejemplo. El horizonte es horizontal, no vertical», ha ejemplificado en su discurso. Este área pretende convertirse en «un agente dinamizador y transversal que impulse proyectos transformadores». El diputado general encomendará las dos nuevas direcciones a grandes conocedores de la administración foral: Asier Alea, director general de Promoción Exterior y Turismo, y Koldo Atxutegi, su homólogo en Acción Exterior. Este retoque en el organigrama aspira a crear «una cadena de eslabones en todos los departamentos, con estructura y metodología similar. Todos iguales, todos imprescindibles, todos a una».

En cualquier caso, Rementeria advierte de que los cambios no implicarán un cambio en la esencia de la Diputación: «Los distintos gobiernos y sociedades somos herramientas y juntos vamos haciendo Bizkaia, mejorándola». Lo que hay que hacer, bajo su punto de vista, es blindar esa cadena. Y la primera tarea está en el mercado laboral. «Al igual que no concebimos una Bizkaia sin estabilidad política, normativa, fiscal o social, no podemos aceptar una Bizkaia sin estabilidad laboral», ha asegurado. En esta ocasión, el diputado general no ha querido hacer un llamamiento expreso a las empresas. No en vano, el año pasado aprovechó el discurso que sirve como cierre del curso político para reclamar planes de pensiones complementarios, los conocidos como EPSV. Aquella elocución levantó una gran polvareda entre la patronal, los sindicatos y los partidos políticos. Hasta su socio de Gobierno, el PSE, le espetó que «no era el momento ni el lugar».

Punto de encuentro para el talento

De igual manera, ha hecho alusión al otro gran reto, el de fomentar y retener el talento. «Bizkaia lo tiene; mucho, además. Pero necesitamos más para el futuro», ha planteado. El mandatario nacionalista ha recogido así el guante del mundo empresarial, que viene advirtiendo insistentemente sobre la creciente falta de profesionales cualificados; especialmente, en áreas técnicas. «Tenemos que mejorar los puentes entre los jóvenes y las empresas. Y lo tenemos que hacer rápido porque es importante», ha apremiado a los presentes, entre los que se encontraban los rectores de las universidades vascas. Rementeria ha dado un paso al frente para ofrecer la Diputación como ese punto de encuentro: «Después ya les encaminaremos hacia el lugar necesario, ya sea el sector público o el privado».

El discurso del diputado general, que ha durado menos de quince minutos, apenas ha incluido referencias en clave estrictamente política. En pleno arranque de su segundo mandato, sí ha querido destacar la holgada victoria que el PNV logró en las urnas el pasado 26 de mayo, cuando el PSE, su socio de Gobierno, también incrementó sus apoyos: «Bizkaia la hacemos entre todas y todos. Y creo, a tenor de los resultados electorales, que Bizkaia también lo cree. Esta sociedad avala el camino y el horizonte propuestos por los dos partidos que sustentamos esta Diputación», ha asegurado. Esa estabilidad se debe aprovechar, según ha dicho, «con los pies en la tierra» y sabiendo que aun así tendrá obstáculos. Y antes de nada, «toca recargar la batería y reunir fuerzas porque las vamos a necesitar», ha expresado antes de desear a todos los presentes unas buenas vacaciones de verano.