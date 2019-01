Una reina de 106 años en Bilbao: «Mi secreto es no haberme casado» María Luisa Martínez. / DOCOR COMUNICACIÓN María Luisa Martínez de Lahidalga celebró su cumpleaños en la residencia Kirikiño de Santutxu BEA. G. Miércoles, 30 enero 2019, 00:23

«Me encuentro bien de salud y con ganas de seguir cumpliendo años». Quién le iba a decir a María Luisa Martínez de Lahidalga cuando correteaba por las calles de la capital vizcaína en los primeros años del pasado siglo que llegaría a celebrar su 106 cumpleaños. Pues así ha sido. Fue ayer. Y no lo hizo en soledad y con limitaciones gastronómicas, sino con su habitual vitalidad, buen carácter y rodeada de familiares y los empleados y compañeros que comparten con ella su vida diaria en la residencia Kirikiño de Santutxu. Ellos fueron los que la agasajaron con una enorme carolina de la que dio buena cuenta y, como no podía ser de otra forma, con una corona especial para una reina de 106 años. Pero... María.... ¿cómo se llega a su edad? le preguntaban ayer en la residencia. «Mi secreto para ser feliz y vivir muchos años es no haberme casado».