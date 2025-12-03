El registro en el convento de Orduña: un testamento del siglo XVI «embalado y preparado para su venta» La Guardia Civil presenta una treintena de obras de arte que las monjas cismáticas habían trasladado sin permiso de Belorado al convento vizcaíno

Carlos Benito Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

En el registro del convento de Orduña, realizado el jueves de la semana pasada, los agentes de la Guardia Civil se llevaron varios bultos, presuntamente relacionados con la venta ilegal de arte por parte de las monjas cismáticas. Este miércoles, el instituto armado presentó en Burgos la treintena de piezas que intervinieron en ese monasterio, más una más aprehendida en el de Belorado: se trata de obras que pertenecen al patrimonio del convento burgalés, pero que las monjas habían trasladado sin autorización al vizcaíno. En el marco de la operación, bautizada como MIRUM-CID y abierta después de detectar en el mercado de antigüedades material perteneciente a la comunidad monástica, se arrestó a dos de las religiosas como presuntas «responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados», así como a un anticuario de León. Los tres fueron puestos más tarde en libertad.

Algunas de las piezas presentadas en Burgos. Guardia Civil

Las obras custodiadas por la Guardia Civil son «de notable relevancia patrimonial» y, en algunos casos, «de excepcional valor histórico y artístico», según ha destacado el instituto armado en un comunicado. Destaca una talla en madera policromada de la Virgen de Bretonera, advocación que da nombre al convento de Belorado: está datada en el siglo XVI y se considera «una de las piezas devocionales más representativas del cenobio burgalés». También está el Cristo de Belorado, del siglo XIV, una talla original sobre una cruz de factura posterior.

Entre el material requisado hay además dos óleos barrocos del siglo XVII, atribuibles a un mismo autor o taller de la escuela castellana: uno representa la Inmaculada Concepción y el otro muestra a San Francisco recibiendo los estigmas. En una de las estancias privadas del convento de Orduña, «completamente embalado» y «presuntamente preparado para su venta», se halló un testamento original de María de Velasco, abadesa del monasterio en el siglo XVI.

Apadrinar gallinas

Los responsables de la operación están ahora «estudiando en detalle» las obras, una tarea para la que cuentan con apoyo técnico del Museo de Burgos, y no tienen intención de aventurar un valor monetario en tanto se complete esta fase. El material está ahora a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca y, después, será entregado al comisario designado por la Santa Sede en relación con este asunto, el arzobispo Mario Iceta, que en este periodo extraordinario ha asumido la administración de los bienes de los conventos.

En principio, las maniobras de las monjas cismáticas con el patrimonio de Belorado estarían relacionadas con la imposibilidad de acceder a sus cuentas y también con la inminencia del desahucio de Belorado: en la sentencia del 31 de julio, la jueza de Briviesca ordenó el desalojo del convento, cuya propiedad correspondería a la «legítima comunidad monástica», es decir, las cinco religiosas mayores que no han roto con la Iglesia, aunque su ejecución se ha pospuesto hasta que se resuelvan los recursos. En los últimos meses, las exclarisas han puesto en marcha iniciativas diversas para «recaudar fondos y atender facturas pendientes», como el apadrinamiento de acebos o, esta misma semana, una segunda edición de su campaña de apadrinamiento de gallinas.