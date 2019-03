ELA refuerza su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Bilbao y pone a una mujer al frente Irune Etxarri, durante la votación. / E. C. El sindicato abertzale es el único que sube, acapara el 57% de los votos, y coloca a Irune Etxarri como presidenta del comité LUIS LÓPEZ Miércoles, 27 marzo 2019, 20:21

No tienen emoción las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Bilbao. ELA, una vez más, se ha hecho con la mayoría absoluta y no sólo eso: ha logrado mejorar su posición al subir de 14 a 15 delegados, de un total de 25. Una hegemonía total. Por eso, la noticia en esta ocasión no es quién gana, sino qué cara se le pone. Irune Etxarri será la próxima presidenta del comité de empresa con toda la carga simbólica que eso tiene porque, por primera vez, ese puesto es ocupado por una mujer. Algo que debería ser normal en una plantilla muy feminizada.

Las elecciones sindicales se han celebrado este miércoles y han cosechado una participación notable ya que ha acudido a las urnas el 78% de un censo de 2.473 trabajadores municipales. Tras ELA, LAB mantiene su representación con 5 delegados, el sindicato policial SVPE baja uno, hasta los 3, y CC OO conserva los 2 que tenía.

Según Irune Etxarri, el aumento de apoyos en estas elecciones ha sido inesperado porque «nunca habíamos tenido 15 delegados». A su juicio, la plantilla ha premiado el hecho de que «el sindicato siempre está abierto, ayudamos a la gente». Y también el papel de la central en la negociación colectiva.

Tras los duros años de crisis, en el periodo que ahora se abre el reto de los representantes de los trabajadores ya no será tanto recuperar derechos perdidos, sino vigilar que se van cumpliendo los acuerdos a los que se ha llegado con el Ayuntamiento. Sobre todo, en la convocatoria de oposiciones para rejuvenecer la plantilla y consolidar puestos de trabajo; y en mejoras salariales.