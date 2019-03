La reducción a mínimos históricos de la cuota de verdel ahoga a los arrantzales Pesca del verdel. / Manu Cecilio Advierten que los sucesivos recortes de la UE «están matando poco a poco» la pesca más artesanal, «aunque la mar está repleta de caballa» MIRARI ARTIME Lunes, 4 marzo 2019, 00:54

Los arrantzales de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, así como las embarcaciones del resto de Cantabria que operan en los puertos del territorio, tienen esta primavera las cuotas de verdel más exiguas de la historia. «En los dos últimos años nos han reducido las posibilidades de capturar este pescado en un 40%», se lamentan desde la Cofradía de Bermeo. «¿Cómo vamos a sobrevivir?, nos están ahogando poco a poco y lo peor es que dejamos la mar repleta de caballa», añaden.

Durante las últimas semanas, los pescadores han puesto a punto las unidades para el inminente arranque de la pesquería. Han preparado los aparejos, engrasado los motores y revisado los equipos del puente para tener todo listo cuando la Secretaría de Pesca conceda la autorización, que confían en que se produzca a lo largo de esta semana.

Las esperanzas, sin embargo, son escasas tras el último revés que afecta a la especie. «Será una costera muy pobre», reiteran en Ondarroa. Los datos son claros. Las posibilidades de capturar caballa han pasado de un millón de toneladas en 2017 a cerca de 653.000 este año.

Según las claves de distribución empleadas por Bruselas para repartir las cuotas, a la flota que faena bajo pabellón español le corresponde un 7,63% del total. Por lo tanto, dispondrán de cerca de 24.600 toneladas, frente a las 38.400 que se asignaron hace dos costeras. Esta cantidad se reparte posteriormente entre las tres flotas del Cantábrico que se centran en esta pesquería: arrastre de litoral, red de cerco y líneas de anzuelos. Además, el sector está obligado a restar otras 6.000 toneladas para hacer frente a la sanción impuesta por la Comisión Europea tras la sobrepesca realizada en 2009 y 2010.

Primeras anchoas

«Entre una cosa y otra, en una semana tenemos la campaña finiquitada, que eso no es costera ni es nada. Dejan muy tocados a la pesca tradicional, a los que usamos artes menores», recalcan desde el muelle bermeano. «Los que pueden salir a por anchoa podrán compensar los números, pero los que no tenemos otra cosa, ya me dirás que panorama tenemos hasta salir a por bonito en verano», insisten.

Buena parte de la flota de cerco también ha tomado rumbo a la costera de la anchoa. Aunque su punto álgido será en abril, los pescadores profesionales tratarán de localizar los bancos de pesca y descargar las primeras capturas. De hecho, la cofradía ondarresa ya contabilizó el viernes las primeras 20 toneladas a un precio de 1,14 euros, dado su escaso tamaño.

«Antes el verdel era la primera gran campaña del Cantábrico. Ahora, como el bocarte se ha recuperado, no nos queda otra, tenemos bocas que alimentar en casa e hipotecas que pagar», recalcan desde uno de las numerosos pesqueros gallegos que acuden a Ondarroa cada primavera y que superan el medio centenar de unidades.

La incertidumbre en las distintas pesquerías también ha hecho mella en el sector. En Ondarroa, en los últimos diez años la flota de bajura ha registrado 105 bajas, entre unidades desguazadas y vendidas. En Bermeo, que en la actualidad cuenta con una veintena, aproximadamente, amarraban más de 140.

En 1986, año de ingreso en la UE, esta flota rozaba las 542 embarcaciones y más de 4.300 arrantzales, según un informe elaborado por el Gobierno vasco. En total, los puertos de Bizkaia y», recuerdan desde el puerto de Ondarroa. Gipuzcoa albergaba 746 barcos, con más de 7.900 arrantzales. Hoy en día, la flota está integrada por cerca de 80 embarcaciones, que ocupan a 850 pescadores. «La tendencia es que hay menos barcos pero más grandes y más potentes, con una media de 16 años y casi diez hombres por tripulación», detallan.